Podle reportérů byla zničena obrovská část kulturního dědictví za mnoho desítek let. Mezi velké ztráty patří i mastery Louise Armstronga, Elly Fitzgerald, Etty James, Buddyho Hollyho, Chucka Berryho, Toma Pettyho, Nine Inch Nails či The Roots.

O požáru se sice psalo už v roce 2008, ale studio tvrdilo, že se skoro nic nestalo. Ve skutečnosti se podle amerických novinářů jedná o největší katastrofu v hudebních dějinách a celkově tam shořelo až 500 000 originálů písní. Číslo prý vychází z tajné interní zprávy studia.

Master je jediný originální zvukový záznam desky, není digitální a nelze jej ničím nahradit.

Universal se brání, že informace jsou nepřesné a protiřečí si. „Jsou jistá omezení, která nám brání veřejně mluvit o detailech toho požáru, který se stal v NBC Universal Studios před více než dekádou. Událost byla hluboce nešťastná, avšak nikdy neovlivnila dostupnost komerčně vydané hudby.“

Někteří umělci ale uklidňujícím prohlášením nevěří. „Snažíme se sehnat informace, co se stalo, a jestli to má nějaký dopad na hudbu naší skupiny,“ napsali na sociální síti členové R.E.M.