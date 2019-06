Jan Šída, Právo

Ta prostřednictvím ilustrací, vytvářených především rytím či proškrabáváním, umí vyprávět legendy a příběhy nejen z našich dějin. Proto patří k významným personám, které se věnují tvorbě pro děti a mládež. A zástupci mladé generace ocení fakt, když jde obrázek k vizuální podstatě věci, je pochopitelný a transparentní.

Výtvarnice tuto výraznou estetickou řeč dokáže podat proto, že zobrazeným figurám přiřazuje tváře s jasnými znaky. Každý, i při minimální orientaci v dějinných událostech, pozná, která historická postava k němu prostřednictvím obrázku promlouvá. Kromě ní mluví i symboly, které charakterizují událost.

Když se díváme na obrázek věnovaný Francouzské revoluci, lze identifikovat tři úrovně. Zcela dole se bouří lid proti chudobě a sociálnímu útlaku, o patro výš jsou intelektuální vůdci revoluce Danton a Robespierre a na nejvyšší úrovni svítí červená kápě kata a trůní gilotina. Ušlechtilý záměr končí naostřeným břitem sekery.

Kromě této scenérie se ale můžeme setkat i s pozitivními událostmi a personami historie. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk, skladatel Antonín Dvořák, reformátor Jan Hus, astronom Mikuláš Koperník či cestovatel Marco Polo ukazují, že angažováním sebe sama do souboje proti zbytku světa lze aspoň trochu pohnout soukolím dějin.

To může dokázat i spisovatel svým duchovním odkazem. Proto si autorka všímá tvorby Franze Kafky. Součást expozice tvoří i reálný trojrozměrný pokoj. Je černobíle šrafovaný, takže připomíná starou rytinu. Živočich, podobný obřímu broukovi, který vykukuje zpod peřiny, evokuje spisovatelovo dílo Proměna.

V návštěvní knize jeden z návštěvníků poděkoval Renátě Fučíkové za to, že nám umožnila návrat do země fantazie. A to platí jak pro děti, tak pro dospělé.