Stanislav Dvořák, Novinky

Herečka vystudovala na East Carolina University a během školy hrála v několika divadelních představeních jako Petr Pan a Tři sestry. Nápad na seriál vznikl, když si povídala o zážitcích ze studia s kamarádem, scenáristou a producentem Akivou Goldsmanem.

Bullocková je výkonnou producentkou seriálu, který zatím nemá oficiální jméno. Bude jí pomáhat mimo jiné známý zpěvák John Legend a děj se odehrává v jižanském Greenvillu, takže nepůjde jen o osmdesátkový pop, ale i o spoustu soulu, gospelu, blues atd.

John Legend

FOTO: Profimedia.cz

Legend je jedním z nejúspěšnějších amerických R&B interpretů. Je držitelem Oscara za filmovou píseň Glory ze snímku Selma, obdržel deset cen Grammy a jednu Emmy. V nedávné televizní adaptaci rockové opery Jesus Christ Superstar si zahrál Ježíše. Vydal desky Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008) nebo Love in the Future (2013).

Scénář se inspiroval historkami z kolejí, které jsou podle tvrzení tvůrců „veselé a občas trochu přes čáru“. Studenti se tam potýkali s dost přísnými normami chování, které v jižanských státech panují, a hlavní hrdinka hledala svou identitu, kamarády a lásku. Seriál zmiňuje i témata AIDS nebo transvestitů.