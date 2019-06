Šárka Hellerová, Právo

Jeho druhá profilová deska vyjde co nevidět. Liam Gallagher bude také hlavní hvězdou hudebního Metronome Festivalu Prague, který se odehraje 21. a 22. června na pražském Výstavišti. Představí se na něm první den v noci.

Po rozpadu skupiny Oasis v roce 2009 jste založil kapelu Beady Eye. Vydala dvě alba a v roce 2014 přestala fungovat. Je to její definitivní konec, anebo se může stát, že ji někdy ještě oživíte?

Beady Eye už pokračovat nebudou. Obávám se, že odteď už se budete muset spokojit jen se mnou.

Liam Gallagher míří na Metronome Festival.

FOTO: archiv umělce

Beady Eye hráli v době, která pro vás vzhledem k rozpadu Oasis mohla být těžká. Jak jste tu kapelu vnímal? Užíval jste si ji naplno?

Moc ne. Upřednostnil bych zůstat v Oasis, ale nebylo to jen v mých rukou. Nechtěl jsem být bez kapely, Beady Eye se zdáli být součástí přirozeného vývoje.

Své první sólové album As You Were jste vydal v roce 2017. Jaké bylo jít na trh pouze s vlastním jménem, když jste byl do té doby vždy členem kapel?

Byla to pro mě nová éra, nová pozice, to je pravda. Ale když jsem šel na pódium, cítil jsem se pořád úplně stejně. Pokud mám dobré písně a cítím se dobře a zdravý, dělám věci co možná nejlépe.

V únoru 2018 jste od magazínu NME dostal cenu Godlike Genius. Považujete ji za důležitou?

Ceny pro mě nejsou tak důležité jako pro ostatní.

Brzy vydáte nové album. Zmínil jste se, že písně budou dost punkové. Jaká hudba na něm bude?

Je na něm od všeho trochu, ale moc rád bych jednoho dne nahrál skrz naskrz punkovou desku. Žádné balady, žádné smyčce, jen čistý punk. Mé druhé sólové album navazuje vývojem na to první As You Were. Jsem pyšný na to, že jsou na něm skvělé písničky a jak rychle se mi je podařilo dát dohromady.

K albu by měl být uveden i film. Co bude jeho obsahem?

Je to dokument nazvaný As It Was a zaznamenává můj pobyt ve studiu, mé cesty a začátek sólové kariéry poté, co skončili Oasis a Beady Eye.

Hudba se neustále vyvíjí. Sledujete trendy a pracujete s nimi?

Osobně nemám v hudbě změny rád. Je v ní příliš mnoho lidí, kteří štěkají na špatný strom. Co se muziky týká, nejsem ten, kdo by chtěl znovu vynalézat kolo. Je tu mnoho lidí, kteří hudbu posunují dál, ale pokud jde o můj názor na ně, posunují ji špatně.

Liam Gallagher je bývalý zpěvák kapely Oasis.

FOTO: archiv Metronome Festivalu Prague

Jaké kapely dnes posloucháte?

Mám rád Slowthaie, grimeového hudebníka z Northamptonu. Líbí se mi jeho punkový styl. Miluji jeho písničku Doorman.

Nedávno jste řekl, že na koncertech budete hrát více písniček z repertoáru Oasis. Bude to tak již na turné po vydání vaší druhé desky, které zahajujete právě v Praze?

Ano, vždy do koncertů zamíchám slušnou porci písní od Oasis, protože je lidé chtějí slyšet. Mají rádi hudbu, která jim připomene mládí. Ale budu hrát i dost nových skladeb.

Jsou ve vašem hudebním životě věci, které byste dnes udělal jinak, než jak jste je udělal v době, kdy se děly?

Ne, vše se děje z nějakého důvodu.

Myslíte si, že se skupina Oasis někdy vrátí na scénu s vámi i bratrem Noelem v sestavě?

Určitě, možná. (anglicky Definitely Maybe, což je název prvního alba Oasis – pozn. red.)