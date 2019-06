Jaroslav Špulák, Právo

Před jejím začátkem si členové kapely v zákulisí pochvalovali, jak skvělý byl předešlý koncert v Bratislavě. Na novém fotbalovém stadionu Slovanu je prý šestadvacet tisíc lidí dychtivě podporovalo a vytvořilo vynikající atmosféru.

V Ostravě se podobnou dosíci nejspíš nepodařilo. Publikum se řádně rozohnilo vlastně až na konci setu, a to si předtím možná pro inspiraci vyslechlo z úst zpěváka Josefa Vojtka vzpomínku na vystoupení ve slovenské metropoli.

Zleva kytarista Tomáš Krulich a u mikrofonu baskytarista Milan Špalek.

FOTO: Pink Panther

Kabát přitom nabídl set, který měl po hudební, zvukové i vizuální stránce světové parametry. Každý z pěti členů skupiny bravurně ovládá svou roli, svůj nástroj a všichni čtyři instrumentalisté zpívají vokály, což dává pěveckým linkám patřičný drajv.

Na obrovském pódiu bylo dost prostoru jak pro projekce dění přímo na pódiu, tak pro ilustrační videa. Pravda, bylo popisné, když se při skladbě Pirates objevila na obrazovkách lebka a pod ní zkřížené kosti, nebo když skladbu Na sever doprovázelo grafické sněžení evokující nekonkrétní krajinu kdesi na severu. Vizuálně to ale působilo velkolepě, při spojení s ohňovými efekty dvojnásob. Zvuk koncertu pak byl kvalitní a čitelný ve všech částech areálu.

Kytarista Ota Váňa na pódiu v Dolní oblasti Vítkovic.

FOTO: Pink Panther

Kabát odstartoval písničkou Bahno. Je z alba Dole v dole vydaného v roce 2003 a rozhodně nepatří k těm, které by byly v jeho koncertním repertoáru stabilně. Mezi třiatřiceti odehranými byly i další trumfy z historie. Naživo nepříliš často znějí, nicméně v Ostravě na ně došlo, Lady Gag a Rin, Corrida, Raci v práci (s.r.o.) či Wonder. Kabát slavil výročí, a tak vybral i písně, které nemá z pódií až tak „ohrané“.

Naopak těžko si lze jeho koncert představit bez písní Pohoda, Dole v dole, Malá dáma, Burlaci, Na sever, Kdoví jestli nebo Žízeň. Posledně jmenovaná pochází ze druhého alba Děvky ty to znaj ze třiadevadesátého roku a statistika by jistě potvrdila, že je na koncertech teplické skupiny nejhranější.

V Ostravě Kabát odehrál třetí koncert svého výročního turné.

FOTO: Pink Panther

Každé vystoupení Kabátu je sestavené z písniček, které fanoušci bezpečně znají, anebo se jim rychle vybaví. Minimálně jeden další plnohodnotný program by pak sestavil z těch, na něž v Ostravě nedošlo, ale pospolu by vydaly na ještě jeden silný program. Až do této pozice došla skupina, která se v dávných časech musela popasovat s údělem outsidera i rodícího se favorita, jemuž ale mnozí nepřejí. Trpělivost nicméně přinesla růže, i o tom ostatně probíhající výroční turné je.

Celkový pohled na pódium.

FOTO: Pink Panther

Svou slávu si Kabát pokorně užívá, a i v Ostravě pracoval od první chvíle na tom, aby byl koncert pro všechny zážitkem. Když Vojtek na konci programu děkoval těm, kteří s jeho kapelou jdou od úplných začátků, i těm, kteří se přidali na cestě, bylo to naprosto upřímné. A nakonec podotkl, že formace pracuje na novém albu.

V roli předskokanů vystoupili pražští Doctor Victor, kteří ctili syrovou bluesrockovou muziku šedesátých let, a hraničtí Limetall, kteří zase odhalovali příjemnosti osmdesátkového metalu a rocku. Před hitový Kabát dobrá volba.

Kabát Dolní oblast Vítkovic, Ostrava, 8. června

Hodnocení: 85 %