Návrat k umění. Textař Michal Horáček s politikou skončil

Michal Horáček byl v roce 2018 neúspěšným kandidátem na post prezidenta České republiky. Byla to jeho druhá politická aktivita v životě. V létě 1989 založil spolu s Michaelem Kocábem občanskou iniciativu MOST, která si dala za cíl zprostředkovat jednání mezi komunistickou mocí a představiteli nezávislých sdružení. To se v listopadu téhož roku podařilo.