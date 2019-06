Jaroslav Špulák, Právo

Loni v lednu tato parta z Chicaga oznámila, že se vrátí na pódia v sestavě se třemi původními členy. V létě 2018 vyrazila na turné, které se aktuálně přivalilo do Evropy. Do Prahy přibyla v dobré formě, rozehraná a nadšená.

Zpěvák a kytarista Billy Corgan, kytarista James Iha a bubeník Jimmy Chamberlin, které v základu doplňuje ještě další kytarista Jeff Schroeder, se spolu zjevně cítí dobře. A aby ten dojem měli i fanoušci, sahali ve svém dvouapůlhodinovém koncertním programu především ke svým prvním čtyřem albům z devadesátých let.

Zleva Jimmy Chamberlin, Billy Corgan a James Iha, tři členové základní sestavy The Smashing Pumpkins.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Tehdy byli The Smashing Pumpkins nejsilnější. V roce 2000 se odmlčeli, a když se po šesti letech vrátili, původní sestava už nedržela pohromadě. Částečně obnovit se ji podařilo až loni, jenže v ní ještě chybí baskytaristka D’Arcy Wretzky.

Na začátku koncertu vyrostly za skupinou na pódiu tři obrovské figurky, které se pak staraly o vizuální složku. Moc možností k jejímu uspokojivému naplnění samy o sobě neměly, nicméně na jejich tělech se měnily barvy světel, takže na scéně bylo v tomto ohledu jakž takž živo.

Kapela zahrála na úvod skladbu Soma z alba Siamese Dream z roku 1993 a fanoušci okamžitě pochopili, že zvěsti o koncertním návratu do vlastních zlatých dob nejsou zavádějící. Během večera pak došlo i na zajímavé coververze. James Iha si zazpíval Friday I’m In Love od britských The Cure. Co na tom, že takto interpretované skladbě chyběl její původní drajv, byl to milý okamžik. V závěru vystoupení došlo na písničku Wish You Were Here, kterou mají v repertoáru britští Pink Floyd.

Zleva Jack Bates a Billy Corgan z The Smashing Pumpkins.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Velmi dobrý zvuk celého setu přispěl k tomu, že The Smashing Pumpkins dokázali bez zbytečných slov zaujmout a strhnout. Fanoušci se nechávali opájet skladbami, které v devadesátých letech úspěšně mířily do vysílání slavné televizní stanice MTV jako singly, dobré bylo vychutnat si i ten ryze kytarový sound, jenž kapela nadále nabízí.

Ve Foru Karlín navíc neměla potřebu mít v některých písních studiové samply, a tak to byl set poctivý a syrový, to i s ohledem na produkční kultivovanost, kterou mu kapela již v minulosti dala.

Čtyři členy současné sestavy na pódiu doprovodili ještě baskytarista Jack Bates a klávesistka, kytaristka a doprovodná vokalistka Katie Coleová. Její pěvecké party daly písničkám jemnost, což jim velmi slušelo.

The Smashing Pumpkins připomněli i své loňské album Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. Celkově tak vlastně sdělili, že si cení své hudební minulosti, nicméně cílí na tvůrčí současnost. Devadesátá léta jsou pro ně odrazovým můstkem, nové století doskočištěm.

Večer ve Foru Karlín skvěle otevřela irská skupina Fangclub. Její syrový rock opřený o postgrungeový sound z devadesátých let zaujal svou neoblomností, milou dávkou repetitivnosti i zpěvností. Tahle šest let existující kapela má v diskografii debutové eponymní album z roku 2017.

The Smashing Pumpkins, Fangclub Forum Karlín, Praha, 6. června

Hodnocení: 85 %