Jaroslav Špulák, Právo

„Od začátku svých aktivit v českém hudebním prostředí mám snahu ho kultivovat. Jde mi o džentlmenský přístup mezi lidmi a jeho propojení se světem. Před šesti lety jsem v Praze založil hudební školu Music Academy Prague, mimo jiné vzhledem k rodinné tradici. Táta byl ředitel hudební školy a máma učitelka. Já tehdy přišel z Mariánských Lázní do hlavního města s batohem a trumpetou, znal jsem jen pár kolegů muzikantů a navrhl jsem jim, abychom se pustili do výuky,“ řekl Právu Smutný.

Momentálně ve škole učí třicet učitelů nějakých tři sta žáků. Každý z nich má individuální plán, výuka probíhá v různých jazycích, mají individuální rozvrhy, a byť jsou učebny v Jungmannově ulici v centru Prahy, jezdí učitelé za svými žáky i domů. V září bude otevřena pobočka v Plzni.

„Děti i dospělé učíme hrát a rovněž pracujeme na tom, aby měli pozitivní vztah k hudbě, muzikantům a učitelům. Školu si platí, což vedle jejich talentu výrazně napomáhá tomu, že ji berou vážně a vnímají její hodnotu. Mezi učiteli a studenty jsou u nás skvělé vztahy,“ vysvětlil Smutný.

Později stál u vzniku hudební platformy Soundsgate. Momentálně sdružuje tvůrce hudby ze sedmnácti zemí, kterým zprostředkovává zakázky na hudbu pro film a televizi či nabízí jejich tvorbu k užití a zajišťuje veškerý servis pro autory. Současně se snaží oživit ve střední Evropě takové pojmy, jakými jsou hudební dramaturgie, hudební editorství, komponovaná hudba, živé nahrávání a podobně.

„Pro autory a lidi z hudebního a filmového prostředí pořádáme také workshopy. Konají se každé dva měsíce, ten nejbližší je naplánovaný na neděli 9. června do prostor Opero v Salvátorské ulici nedaleko Staroměstského náměstí v Praze. Pozvali jsme skladatele Petra Wajsara, který je čerstvým držitelem Českého lva za hudbu k filmu Hastrman, zvukového mistra Michala Pekárka, Petru Žikovskou z české pobočky IFPI či kreativního producenta Dana Strejce ze Seznam.cz,“ přiblížil program Smutný.

Alexandr Smutný

FOTO: Lucie Levá

Na workshopu, který začne ve 12.30 hodin a vstup na něj je zdarma, se představí i skladatel a absolvent Berklee Tomáš Živor a mexický kytarista, skladatel a učitel Lushian Larroa a v live premiéře bude v 17 hodin uveden singl jihoafrického písničkáře Geralda Clarka. Všichni jsou členové Soundsgate.

„Gerald si našel v České republice partnerku, takže střídavě žije v Jihoafrické republice, na koncertech ve světě a u nás. Díky tomuto vztahu si pro premiéru nového singlu vybral právě naši zemi,“ dodal Smutný. Pro další workshopy pořadatelé jednají o účasti hostů ze světa. V kontaktu jsou i s lidmi, kteří obdrželi nominace na Zlaté globy, a s dalšími zajímavými osobnostmi. Soundsgate má pobočku i v irském Dublinu, kde ji vede Smutného bratr, který tam působí jako profesor na univerzitě. Dalším plánem je otevřít ji talentovaným skladatelům, muzikantům a lidem z hudební branže z celého světa prostřednictvím Soundsgate Academy.

V jejím rámci si skladatelé mohou například nechat živým orchestrem nahrát své skladby, přičemž tuto možnost by zanedlouho měli mít i skladatelé v Čechách.

„Jako člen orchestru svého otce i dalších těles jsem měl možnost procestovat velký kus zeměkoule. Jezdil jsem s ním už od šesti let. Byli jsme na ostrovech Reunion a Mauritius, v Mexiku, střední a severní Americe, v celé Evropě, hráli jsme v severní Africe a já jsem postupně vnímal, jak to tam mezi muzikanty funguje. Chodili jsme i do tamních škol a viděli jsme, že žáci mají opravdu krásný vztah k učitelům a muzikantům obecně. Stejně tak jsem si nemohl nevšimnout, že jinde ve světě se hudebníci vzájemně mnohem více podporují než u nás. Chtěl bych dosáhnout toho, aby se tohle všechno stalo normou i v Čechách,“ uzavřel Smutný.