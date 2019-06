Stanislav Dvořák, Novinky

V romantickém filmu, který zatím nemá název, jede americký pár na filmový festival v San Sebastianu, kde se rozpadne. Oba se zamilují do nových partnerů a samozřejmě to doprovází i humorné situace a dialogy.

„Ona má aférku s geniálním francouzským režisérem a on se zamiluje do krásné Španělky, která tam bydlí. Je to romantická komedie, vyřeší se to legračním, ale romantickým způsobem,“ prozradili producenti.

Za filmem stojí společnost Mediapro, která zastřešila i další Woodyho evropské filmy jako Vicky Cristina Barcelona a Půlnoc v Paříži.

Máme všechny ingredience



„My v Mediapro pracujeme s Woodym Allenem už 14 let. Jeho filmy, jako každý projekt této skupiny, mají unikátní osobnost,” uvedl zakladatel Mediapro Jaume Roures.

„Tenhle poslední film má všechny ingredience, aby se zařadil k tomu, na co jsme zvyklí u Woodyho Allena - inteligentní scénář a prvotřídní herci. Navíc nás těší, že můžeme točit v takovém městě jako San Sebastian, které je silně svázáno s filmem.”

V komedii by měl hrát slavný Christoph Waltz, dále Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon a Wally Shawn.

Do českých kin vstoupí 26. září také Deštivý den v New Yorku, snímek, který dlouho nemohl najít distributora a v Americe neměl kinopremiéru. Natáčeli ho v roce 2017. Firma Amazon ho odmítá uvést a režisér Woody Allen ji kvůli tomu zažaloval.