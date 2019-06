Jaroslav Špulák, Právo

V první řadě je dobré, že se k vydání novinky dostala, byť až po devíti letech. Pokud totiž chce jakákoli kapela žít a koncertovat, je nutné, aby průběžně přinášela nové skladby. Hudba Praha tak v minulosti činila prostřednictvím celých alb a ten přístup si – v časech vydávání singlů – zachovává.

V zásadě přitom nezměnila svůj sound. Písničky jsou postavené na zpěvu Michala Ambrože, který má v barvě vtesané životní zkušenosti a nadhled, ženských vokálech, jež jsou podle potřeby mírné, uječené či provokativní, a instrumentální složce postavené především na dvojzápřahu kytar Michala Pelanta a Radovana Jelínka.

Zvuk kapely zůstal ukotven na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jinými slovy, zásadně se neposunul, byť v některých fragmentech je slyšet snaha být moderní (třeba v syntetické pasáži skladby Do pekla, do nebe nebo v tanečním pojetí písně Jasná páka). Hudba Praha však stojí na zvuku živých nástrojů a tahle muzikantská poctivost obvykle nepovolí žádné velké aktualizace bytostně živého soundu.

Modernější jsou aranže písní. Produkovali je Matěj Belko, Michal Pelant, Radovan Jelínek a Jakub Vejnar, generačně se podpořili a postarali se o to, že výsledné skladby mají spád a ve stavbě se nezdržují v okamžicích, které by jim ho vzaly.

Album je koncepční. Nejde ani tak o ucelený příběh, spíše o pocity, které se dostaví po tak zásadním aktu, jakým je zničení, respektive zemětřesení. To představuje první skladba Uprchlík, zhudebněná báseň J. H. Krchovského.

V dalších se Hudba Praha hlásí ke svému obvyklému zvuku, z něhož ale i ráda vyjde. Třeba v zatěžkaném rockovém šansonu Do pekla, do nebe, rozdováděném dialogu v písni Macho, ve které zahrál Michal Ambrož toho frajírka zcela přesvědčivě, starší Jasné páce nebo finální akustické Čas nás žene, v níž zpěvák opět více deklamuje, což je výrazová poloha, která mu sedí. Ostatně předtím ji představí už v písni Velká slova, jedné z nejhezčích na desce.

Album Hudby Praha s Michalem Ambrožem je počin party muzikantů, která ponechala svůj dnes již retro zvuk jako základní kámen své tvorby a nabídla deset písniček, z nichž by dobrá polovina mohla uspět v konkurenci starších.

Hudba Praha & Michal Ambrož: Hudba Praha & Michal Ambrož Warner Music, 35:39

Celkové hodnocení 70 %