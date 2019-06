Jaroslav Špulák, Právo

Večer zahájí americká skupina Black Rebel Motorcycle Club. Začne v 19.45 hodin. Alice In Chains budou hrát od 21 hodin. Koncert je vyprodaný.

Rainier Fog je první album, které Alice In Chains nahrávali po více než dvaceti letech v domovském Seattlu. Pracovali ve stejném studiu, ve kterém nahráli i eponymní album z roku 1995. Kromě toho točili novinku v Nashvillu a Los Angeles.

Alice in Chains vznikli v roce 1987 v Seattlu. V původní sestavě působili Layne Staley (zpěv), Jerry Cantrell (kytara), Sean Kinney (bicí) a Mike Starr (baskytara). V roce 1990 vydali debut Facelift. Druhou desku Dirt uvedli na trh o dva roky později.

V roce 1993 kapelu opustil Mike Starr a nahradil ho Mike Inez. O dva roky později formace vydala zmíněné eponymní album, které se vyšplhalo na první místo žebříčku Billboard 200. Bylo to ale poslední album, které s kapelou nahrával Layne Staley. Zpěvák zemřel v dubnu 2002.

Po tříleté odmlce následovaly desky Black Gives Way to Blue (2009) a The Devil Put Dinosaurs Here (2013), na kterých už zpívá William Duvall. V březnu 2011 zemřel Mike Starr.