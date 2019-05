František Cinger, Právo

Karel Hvížďala:

Exilový orloj





Kniha vzpomínek volně navazuje na svazky fejetonů a esejů Osmý den týdne a Dobře mrtvý dědeček. Pomyslným orlojem procházejí souputníci, s nimiž sdílel úděl exulanta, Bělohradský, Gruša, Brousek, Kryl nebo Sidon, ze starších Kundera, Lustig či Škvorecký.

Novela Bohemica, 280 stran, 348 Kč

Michaela Pejčochová:

Posel z Dálného východu





Publikace přibližuje životní příběh umělce Vojtěcha Chytila (1896–1936) a vznik jeho sbírek čínského, tibetského a japonského umění. Sbírka v čele s desítkami maleb legendárního Čchi Paj-š’e (1864–1957), se stala základem souboru moderní čínské malby v Národní galerii

Národní galerie v Praze, česky, anglicky, 512 stran, 750 Kč

Vlastimil Vondruška:

Křišťálový klíč – Falknovská huť





Nová historická sága se odehrává v době od třicetileté války až do revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách.

Moba, 455 stran, 419 Kč, e-kniha 299 Kč, audiokniha od 299 Kč

František Niedl:

Pach krve





Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo. Jan Lucemburský je nucen opět povolat svoje rádce a podporovatele nejvěrnější, arcibiskupy a říšské kurfiřty Petra z Aspeltu a Balduina Lucemburského...

Moba, 288 stran, 299 Kč, e-kniha 199 Kč

Walter Isaacson:

Leonardo da Vinci





Autorovi se staly pro knihu podkladem Leonardovy tisícistránkové ohromující deníkové záznamy a nejnovější poznatky o jeho životě a díle. Z nich splétá příběh, v němž propojuje uměleckou a vědeckou tvorbu tohoto slavného renesančního muže.

Práh, přeložil Tomáš Jeník, 600 stran, 499 Kč

Markéta Harasimová:

Potemnělý ráj





Lauře se splnil sen – založila vlastní restauraci s poetickým názvem V Ráji a v podnikání se jí konečně začíná dařit. Při tragické nehodě umírá Lauřin důvěrný kamarád a mladá žena řeší otázku, zda šlo o pouhé neštěstí nebo spíš zlý úmysl. Duše zemřelého muže se k ní vrací…

MaHa, 320 stran, 299 Kč

Corinne Hofmannová:

Shledání v Barsaloi





Téměř čtrnáct let uplynulo od útěku s dcerou Napiraia a obě opět sedí v letadle a znovu cestují do Keni. Co všechno se změnilo? Poznají ještě vesničku Barsaloi na severu Keni a její obyvatele? Jak se bude chovat Lketinga, můj bývalý manžel, samburský válečník?...

Ikar, přeložila Marta Kališová, 208 stran, 259 Kč, e-kniha 179 Kč

Harry Sidebottom:

Poslední hodina





Na vrcholku Hadrianova mauzolea stojí osamělá postava. Všude kolem se rozprostírá nekonečný Řím. Je sám polapen v osidlech smrtelného spiknutí, stíhají ho najatí zabijáci. K tomu, aby spiklence odhalil, mu zbývá posledních dvacet čtyři hodin.

BB art, přeložil Petr Kovács, 280 stran, 299 Kč

Steve Voake:

Maxík Toulavý a pouliční smečky





Maxík je sice malý psík, ale srdce má velké. Se smečkou rozverných psů se vydává do ulic pátrat po kamarádce. Na každém kroku je provází historky o kruté ženě, která odchytává psy. Strach však přebije síla přátelství, touha pomoci a legrace, kterou při svém putování zažijí.

Mladá fronta, přeložila Tereza Pařízková, 160 stran, 249 Kč