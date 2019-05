Festival United Islands nabídne The Sherlocks, Husky Loops, Kapitána Dema, Zrní a řadu dalších

Již v pátek odpoledne začne v pražském Karlíně 16. ročník mezinárodního multižánrového festivalu United Islands of Prague. Hudební přehlídka v ulicích hlavního města má letos podtitul British Editon a přiveze to nejzajímavější z mladé britské hudby v čele s The Sherlocks a Husky Loops.