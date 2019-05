jaš, kul, Právo

„Jeden z našich fanoušků se mi nedávno po koncertě svěřil, že si písničky Lanuga předepisuje jako terapii, která mu pomáhá vstát ráno z postele a překonat období depresí. Dost mě překvapila jeho upřímnost a odvaha, se kterou se mnou sdílí své strachy a nejistoty v době, kdy je většina z nás naopak před světem úzkostně skrývá,“ říká producent a člen kapely Viliam Béreš.

„Díky němu jsem znovuobjevil Ariel od Sylvie Plathové, spisovatelky, která se nebála nechat nahlédnout čtenáře hluboko do svého depresemi ovládaného nitra a jako jedna z prvních žen tak otevřeně psala o fenoménu, který moderní společnost zaplavil jako vlna tsunami. Skladba Motýl je inspirována jejími texty,“ dodal.

Markéta Foukalová, vůdčí osobnost kapely Lanugo.

FOTO: Jan Durina

Video k novému singlu Lanugo svěřilo do rukou režiséra Pavla Raeva, který spolupracuje s tuzemskou hip-hopovou elitou. Odehrává se v euforickém prostředí diskotéky.

„Je to místo barev, lesku a instantního štěstí a dokonale kontrastuje s tím, co se stane, když se člověk ztiší a otočí svou pozornost dovnitř, kde často nic není tak bezstarostný a růžový. Možná právě naopak. Právě úhel pohledu je to, co nás na klipu baví,“ vysvětluje Markéta Foukalová, zpěvačka kapely.