„Složil jsem ji jednou, když bylo venku špatné počasí, pršelo a já si zalezl do studia, kde jsem se dostal tak trochu do deprese. V takovém rozpoložení se mi skládá nejlépe. Na klavír jsem začal hrát melodii, která mi zněla dobře. Natočil jsem ji do počítače, nahrál k ní zpěv a poslal to svému manažerovi. Ten nechal nástřel písničky poslechnout další lidi a ohlasy byly velmi dobré,“ přiblížil Kubin Právu.

Následně předal nahrávku producentovi Borisi Carloffovi a ten jí dal finální tvar. „Je pravda, že ho od původní verze poměrně výrazně posunul, ale bylo to ku prospěchu věci. Text napsal Angličan Alasdair Bouch, téma v něm je mé,“ dodal Kubin.

„Pro mnoho lidí je to obyčejný love song, tedy skladba o lásce mezi dvěma lidmi. Pro mě je to však píseň o porozumění obecně. Stojí proti hádkám, nenávisti a válkám. Myslím, že to všechno je zbytečné a člověk při tom může ztratit někoho, kdo je mu velice blízký,“ vysvětlil.

Při poslechu písně je patrné, že je dobrý zpěvák se zajímavým hlasem i výrazem. Pěvecká melodická linka je nosná, hudební složka citlivě zprodukovaná.

„Má doména je zpěv. Chtěl bych posluchače zaujmout výrazem a přednesem, i když vím, že v dnešní době se na to až tak nehledí. Myslím si však, že když se spojí se silným příběhem v písni, bude to pro lidi zajímavé,“ vypočítal Kubin.

Přestože se vždy chtěl věnovat populární hudbě, rozhodl se studovat zpěv na Konzervatoři v Pardubicích. Učí tam pouze klasický, on však doufal, že to dá jeho hlasu a výrazu něco, co bude pro jeho popový projev žádoucí.

„Pan profesor Miroslav Stříteský mi řekl, že nikdy nebudu kvalitní operní zpěvák a nikdy nebudu zpívat hlavní role v Národním divadle v Praze. Usoudil, že budu zpívat barokní a takzvaně lehké písně. Měl pravdu a já jsem rád, že mě při studiích netlačil do výrazů, které nebyly pro mě,“ usmál se Kuba Kubin.

Dnes je i členem dvou barokních souborů, s nimiž koncertuje a zpívá skladby, které jsou technicky podstatně těžší než ty popové.

„Popové si už několik let skládám takzvaně do šuplíku. Vznikají u klavíru. Ty první byly dost tragické, vlastně se nedaly moc poslouchat. Postupně jsem se ale snažil špatných autorských návyků vyvarovat. V Dolním Černilově u Hradce Králové jsem si postavil malé nahrávací studio a v něm teď trávím spoustu tvůrčího času. Upravuju i písničky, které jsem napsal v minulosti,“ prozradil Kuba Kubin.

Jeho vzorem je britský zpěvák Sam Smith. „Je úžasný muzikant a geniální zpěvák, který má skvělé písně se skvělou produkcí. Podobný je mi v tom, že se také vyžívá v emotivních písních a v mnoha pasážích je tak trochu plačka. Před časem se dal dohromady se skotským dýdžejem Calvinem Harrisem a z jejich spolupráce vznikají opravdu skvělé skladby. Moc mě jeho aktivity baví,“ uvedl. Na koncertu svého idolu nicméně zatím nebyl.

Jeho dalším oblíbencem je i George Michael. „Mají se Samem leccos společného a propojují elektro hudbu s klasickými nástroji,“ sdělil.

Momentálně připravuje k vydání druhý singl. V něm by už chtěl představit svou novou kapelu, se kterou právě zkouší. Na podzim se s ní vypraví na koncerty. „Mám rád, když jsou se mnou na pódiu další muzikanti, další lidé,“ uzavřel Kubin.

Již 19. června bude mít v pražském Divadle Radka Brzobohatého premiéru inscenace Přeletu nad kukaččím hnízdem, k níž Kubin napsal scénickou hudbu. „Skládání filmové a inscenační hudby mám moc rád a chtěl bych se tomu věnovat i v budoucnosti,“ podotkl.