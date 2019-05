jaš, kul, Právo

Herec Igor Orozovič, který ztvární hlavní roli Newtona, uvedl: „Když mi volali s nabídkou, hrklo ve mně, jako by mi volal sám David Bowie. To dílo je totiž on sám. A nemusím asi ani moc popisovat, proč ho zbožňuji. Navíc to není jen nějaký líbivý jukebox - muzikál. Je to spíš hluboká imprese, kterou si každý může vyložit jinak. Když jsem přečetl scénář, nerozuměl jsem ničemu a zároveň všemu. Mám dojem, že naprosto chápu Newtonovo vyhoření, citlivost a touhu po inspiraci a lásce… To asi totiž zná každý. I když v Bowieho případě se pouštím do neprobádaných vod. On totiž fakt byl mimozemšťan.“

Dramaturg Městských divadel pražských a překladatel libreta Michal Zahálka pak k uvedení muzikálu poznamenal: „Bowieho Lazarus je suverénně nejzvláštnější věc, jakou jsem kdy v londýnském West Endu viděl. Experimentální nezapomenutelná záležitost, ovšem se strhující atmosférou a hudbou. Mám radost, že teď bude u nás, v divadle Komedie.“

Titulní roli ztvární i Ondřej Ruml.

FOTO: Petr Chodura

Muzikál Lazarus se poprvé představil na konci roku 2015 v New York Theatre Workshop a byl jedním z posledních děl, které David Bowie dokončil před svou smrtí 10. ledna 2016. Následovalo uvedení v King’s Cross Theatre v Londýně.

Titulní roli u obou inscenací ztvárnil herec Michael C. Hall, jenž se proslavil mimo jiné rolí v televizním seriálu Dexter. Další uvedení Lazaruse následovaly ve Vídni, Düsseldorfu, Hamburku, Norimberku, Amsterdamu či Oslu. Od konce května 2019 je v repertoáru Arts Centre – Playhouse v Melbourne.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

David Bowie napsal muzikál Lazarus společně s irským dramatikem Endou Walshem a kromě jeho starších hitů v něm zaznívají i písně z alba Blackstar, vydaného krátce před zpěvákovou smrtí. Jde o melancholický příběh o samotě, sebedestrukci a potřebě lásky. Navazuje na více než čtyřicet let starý film Muž, který spadl na Zemi, ve kterém ztvárnil Bowie roli mimozemšťana Newtona.