Stanislav Dvořák, Novinky

Keb’ Mo’ se může pochlubit cenami Grammy za druhé řadové album Just Like You a za následující Slow Down v roce 1999 i za Keep It Simple (2005). Na pódiu stál vedle světových hvězd, jako jsou Jackson Brown, Cassandra Wilsonová, Buddy Guy, Solomon Burke a další. B. B. King, Buddy Guy či Joe Cocker mu vzdali hold tím, že natočili coververze jeho písní a výrobce kytar Gibson dokonce přišel se speciální edicí akustické kytary Keb’ Mo’ Signature Bluesmaster.

Keb’ Mo’ v dětství pochytil gospel a muzikantské schopnosti piloval v bluesové kapele bývalého člena Jefferson Airplane Papa Johna Creache. Postupně si vypracoval osobitou formu písní. Nepřehrává otrocky starobylé blues, ale současně se ani necpe do přehnaně moderního zvuku. Nejvhodnější je pro něj označení písničkářství s příchutí blues, zvukem se přibližuje třeba deskám Erika Claptona.

Americký zpěvák Keb’ Mo’

FOTO: Liver Music

Na album Peace... Back by Popular Demand (2004) nahrál originální úpravy světových protiválečných songů, včetně Lennonovy Imagine nebo Dylanovy The Times They Are A-Changin’, album BLUESAmericana (2014) přivezl i do Prahy. Na 14. června chystá nové album s názvem Oklahoma.

V předprogramu koncertu vystoupí rakouský bluesový písničkář Ripoff Raskolnikov, který navazuje na Roberta Johnsona, Skipa Jamese nebo Blind Willieho McTella.

Vstupenky jsou k dispozici v předprodejní síti Goout a na pokladně Divadla Archa.