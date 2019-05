Jaroslav Špulák, Právo

V posledních letech skupina O5 a Radeček prožívá úspěšné období. Proč jste nevydali nové album dříve než sedm let po předešlém, nazvaném Pozdrav z Opičích hor?

Ondřej: V mezičase jsme vydali best of album, na kterém byly i nové písničky včetně hitu Vloupám se. Natočili jsme i koncertní DVD. Kromě toho jsme vydávali singly a začali jsme být přesvědčeni, že jsme plynule vstoupili do takzvané doby singlové. Smířili jsme se s tím, že fanoušky už celé desky nezajímají, a najeli na režim vydávání singlů.

Loni nám ale naše vydavatelství řeklo, že by bylo dobré, kdybychom vydané singly vzali, přidali k nim další skladby a dali to na album. Byli jsme pro, jelikož se nám v šuplíku hromadily písničky, které jsme považovali za povedené, ale vydávali jsme jiné, ještě lepší.

Z kolika skladeb jste nakonec na desku vybírali?

Tomáš: Za těch sedm let jsme nahráli asi čtyřicet písniček. Vybrali jsme z nich dvanáct nejlepších a poskládali je na album. Novou deskou jsme chtěli udělat lidem radost, zvednout jim náladu, prostě šířit dobré zprávy.

Skupina O5 a Radeček vydala album příjemných melodických písniček.

FOTO: BrainZone - Ondřej Pýcha

Vzpomněli jste na písničku Vloupám se, duet se slovenskou zpěvačkou Márií Čírovou. Zdá se, že právě ta vám znovu zajistila silnou pozici na scéně. Je to tak?

Tomáš: Vloupám se pro nás byla naprosto zásadní. Před asi šesti lety jsme se v kapele bavili o tom, co dál, a já tenkrát řekl, že už to asi nemá cenu. Zájem o nás klesal, na festivalech jsme hráli brzy odpoledne, koncertů nebylo moc. Potom jsme ale napsali písničku Vloupám se a řekli si, že jí věnujeme celou svou energii a budeme ji brát jako poslední šanci. Nepředpokládali jsme, že se stane to, co se následně stalo.

Vloupám se se záhy stala obrovským hitem a dostala nás nejen zpátky do dobré pozice, kterou jsme měli v době vydání prvního alba v roce 2003, ale do pozice mnohem silnější. Pořadatelé měli o naše koncerty zase zájem a my hráli i tam, kde jsme nikdy předtím nebyli.

Ondřej: Byli jsme předtím opravdu rozhodnuti skončit, protože jsme cítili, že se trápíme a že to nemá smysl.

Co byste dělali?

Ondřej: Všichni máme civilní zaměstnání, které nás dobře živí. Muzika pro nás byla vždycky radost, ale v té době už jí přestávala být. Vloupám se ukázala, co může s kariérou kapely udělat jedna dobrá písnička. Nejenom že nás vrátila takříkajíc nahoru, ale například nám desetinásobně zvedla honoráře za koncerty. Když je písnička dobrá, dokáže zázraky.

Co ta skladba udělala s kariérou Márie Čírové v Česku?

Tomáš: Mluvili jsme s ní o tom a ona nám řekla, že nic. Nedávno dala na Instagram úryvek z té písně. Udělala to proto, aby si lidé uvědomili, že televizní pořad The Voice na Nově uvádí žena, která s námi nazpívala Vloupám se.

Zdá se, že jste si slovenské zpěvačky oblíbili. V písni LOVEní s vámi na novém albu zpívá Celeste Buckingham…

Ondřej: Nebyl to od nás kalkul, i když by to tak mohlo vypadat. Myslím si, že kdybychom si vysnili další česko-slovenský duet, už by nedopadl tak dobře jako Vloupám se. Byla to pro nás ale radost, protože Celeste je zpěvačka, které si vážíme. Nečekali jsme, že s námi tu skladbu nazpívá. Věděli jsme, že předtím odmítla dvě velké české kapely, které jí duet nabídly. Skladba LOVEní se jí ale líbila, a tak do ní s námi šla.

Tomáš: Tvůrci filmu nás oslovili, abychom pro něj napsali písničku. Byla za ním stejná produkční společnost, která si předtím vybrala naši skladbu Budu rád pro film Špindl. Rozdíl byl v tom, že tu jsme už měli napsanou, zatímco pro LOVEní vznikla nová. Začal jsem na ní pracovat a pak mi Ondřej volal s tím, že film bude česko-slovenský a tvůrci by si představovali i stejně pojatý duet. Byla to tedy zakázka filmařů. Oni navrhli, abychom oslovili Celeste.

Kapela O5 a Radeček vydala nové album po mnoha úspěšných singlech.

FOTO: BrainZone - Ondřej Pýcha

Je pro muzikanty poctou psát písničku pro film?

Tomáš: Je to obrovská pocta. Pro nás to navíc byl vždycky sen. Ale připouštím, že naším nejodvážnějším snem je napsat hudbu k celému filmu.

Jaký by měl být?

Tomáš: V tvorbě jsme dost univerzální. Náš kytarista Radek Sekyra a houslista Přemek Ptáček jsou špičkoví muzikanti, skvěle aranžují, navíc jsme všichni hráli v orchestru, takže bychom si společně užili komponování hudby ke každému filmu. Osobně bych ale nebyl moc nadšený z toho, kdyby šlo o komedii. Myslím si, že pro takový filmový žánr je těžké napsat hudbu, aby nebyla hloupá. Kdyby tedy nabídka jednou přišla, přivítal bych nějaké drama.

Mají písně na vaší nové desce nějaký koncept?

Ondřej: V porovnání s našimi předcházejícími alby je toto veselejší. Nejsou na něm balady s texty, které jsou temné. V těchto je naděje.

Tomáš: Mám pocit, že řada muzikantů vědomě skládá písničky o tom, co prožívá. U nás je to tak, že na to nemyslíme, a teprve po vydání desky se při jejím poslechu dozvídáme, jaké období jsme v časech skládání měli.

Takhle jsem si třeba při poslechu desky Máš mě na svědomí z roku 2010 uvědomil, že jsme tehdy asi dost bojovali s alkoholem. Ale pokud jde o nové album Dobrý zprávy, zdá se, že čím víc stárneme, tím jsme pozitivnější.

Je takový i váš osobní život?

Tomáš: Ano. V posledních sedmi letech jsme se všichni z kapely oženili, přivedli jsme na svět děti, máme skvělá rodinná zázemí a život si maximálně užíváme.

O5 a Radeček na Šternberském kopci.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Máte na albu své osobní favority?

Tomáš: Nedávno jsem si pořídil ukulele a první písnička, kterou jsem na ně složil, je To až jednou. Myslím si, že se mezi dalšími na albu po stránce produkční, aranžérské i textové vymyká.

Ondřej: Mám rád písničku Čekal jsem od sebe víc. Je to klasický ploužák, a my ho před časem dokonce chtěli vydat jako singl, protože je podle nás ideální do rádií. Vydavatelství s námi ale nesouhlasilo, a tak je aspoň na desce.

V lednu jste jako singl vydali písničku Sex ve sprše. Přestože ji na YouTubu už vidělo více než půl milionu lidí, v rádiích se nehraje. Proč?

Ondřej: Protože si dramaturgové myslí, že je sprostá. Nám v ní ale primárně nejde o sex konaný ve sprše. Text je spíš reakcí dospělých chlapů od rodin na to, že ty časy, kdy provozovali něco takového, byly sice krásné, ale už jsou asi pryč. Je to nostalgie, vůbec to není vulgární písnička.