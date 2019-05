Cihlářovy koláže inspirované trojicí i Kolářem

V pražské Galerii Smečky je do 29. června k vidění výstava výtvarníka Michala Cihláře To jsem si to polepil. Laická veřejnost má autora spojeného především s plakáty, billboardy, logem či suvenýry, které dělal od roku 1997 do roku 2006 pro pražskou zoologickou zahradu.