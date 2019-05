Věra Míšková, Právo

Zátarasy držely jen silou vůle a mohutných bodyguardů, palmy byly obsypané fotografy, nepřetržitý jekot fanynek vítal nejdřív režiséra, pak DiCapria a nakonec vystoupil z auta usměvavý Brad Pitt.

Všichni tři rozdávali hodnou chvíli autogramy, největší šťastlivci urvali i selfie a vše provázel nesmírný řev, mávání, focení i transparenty s nápisy jako Viva Tarantino!

Quentin Tarantino byl v Cannes vřele vítán.

FOTO: ČTK/AP

„Je to pro mě nesmírně vzrušující zážitek,“ řekl rozesmátý Tarantino na červeném koberci. „Přijel jsem sem přesně před pětadvaceti lety s filmem Pulp Fiction: Historky z podsvětí jako neznámý nezávislý režisér, dostal jsem Zlatou palmu a ze dne na den jsem se díky tomu stal mezinárodně známým. Dá se tedy říct, že canneský festival zásadně změnil můj život,“ řekl Tarantino, který film Tenkrát v Hollywoodu dokončoval ještě těsně před začátkem festivalu a nebylo vůbec jisté, že to stihne. Teprve 2. května, kdy program už byl znám, organizátoři oznámili, že se věc podařila a film se o Zlatou palmu ucházet bude.

Protože premiéra je plánována až na srpen, je možné, že Tarantino ještě „sáhne“ do střihu filmu, který v této podobě trvá dvě hodiny a čtyřicet minut, a po projekci se v kuloárech hodně mluvilo o tom, že zkrácení by mu prospělo.

Neprozrazujte zápletku a konec!

Až po chvíli se k těm třem přidala Margot Robbieová, která hraje ve filmu skutečnou postavu Sharon Tateové, manželky režiséra Romana Polanského, jež byla v těhotenství spolu s několika přáteli v Polanského a svém domě surově zavražděna. I ona rozdávala autogramy a selfie, ale přece jen vedle mužských kolegů, z nichž Tarantino na rozdíl od jiných režisérů je hvězdou srovnatelnou s těmi hereckými, nebyla hlavní.

Nicméně nikdo z těch, kdo uspořádali tak nesmírné ovace, film neviděl. Projekce byly určeny pouze novinářům a hostům slavnostní premiéry. Před tou novinářskou dokonce moderátor požádal jménem Tarantina média, aby neprozrazovala děj, natož jeho vyvrcholení.

Brad Pitt a Quentin Tarantino, miláčkové Cannes.

FOTO: Reuters

Řekněme tedy v tuto chvíli jen tolik, že jde o příběh dvou fiktivních chlápků, herce (Di Caprio) a jeho doubléra, kaskadéra a šoféra (Pitt), na konci šedesátých let v americkém Hollywoodu. Tedy o příběh, jaké má právě Hollywood rád.

Odehrává se ve filmovém prostředí, hrají v něm špičkové hvězdy a odkazuje k řadě snímků té doby včetně Absolventa nebo Rosemary má děťátko. Kdo z mladších milovníků Tarantinových filmů si chce tento film opravdu užít, má ještě čas si leckteré hity té doby doplnit. Opravdu si ho pak užije nepochybně víc než ten, komu nic neříkají.

„Ta doba, v níž se náš film odehrává, už dnes neexistuje. Změnil se svět a změnil film. A mě právě tato doba fascinuje, byl to výchozí bod při psaní scénáře,“ řekl Tarantino na natřískané tiskové konferenci, kam se ani po skoro dvou hodinách čekání v nekonečné frontě nedostali zdaleka všichni.

Zleva Brad Pitt, Margot Robbieová a Leonardo DiCaprio.

FOTO: Reuters

DiCaprio dodal, že má sám z filmu velkou radost. „S řadou skvělých lidí z té doby jsem pracoval, mnozí z nich se stali mými přáteli, což považuji za velké štěstí. A Quentinův film mi umožnil se do této doby vrátit,“ sdělil.

Brada Pitta role kaskadéra a dubléra bavila ještě z jiného důvodu. „Má postava je dost ironická, a to je vždycky zábavné. Navíc mě ohromně bavilo se na hereckou práci podívat z úplně jiného pohledu. Z pohledu toho, komu na plátně není vidět do tváře,“ řekl Pitt, v tu chvíli „vyzdobený“ kšiltovkou, která jeho charismatickému úsměvu dodala ten správný klukovský výraz.

Vzhledem k tomu, že se film točí kolem masakru, který tak tragicky poznamenal život Romana Polanského, došla řeč i na to. „Ne, s Polanskim jsem o tom nemluvil,“ řekl Tarantino, a na otázku, zda to není přece jen pro tohoto režiséra a člověka příliš osobní téma, vlastně ani neodpověděl.

Proč, na to si diváci v českých kinech počkají do 8. srpna, kdy Falcon uvede Tenkrát v Hollywoodu do kin. A zda ho ocení porota canneského festivalu, budeme vědět v sobotu večer.