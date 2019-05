Radmila Hrdinová, Právo

„Usilovali jsme o to, aby Celimenina společnost připomínala svět, v němž žijeme. Pro něj je typická sebestřednost, zapouzdřenou, neochota vyhlédnout ven. Je to obraz naší společnosti, která nechce nic vidět – uspokojuje ji zábava a sebeobraz. Je to společnost bez dětí,“ říká o inscenaci režiséra Jana Friče dramaturgyně Marta Ljubková.

Frič dodává, že Misantropa vnímá jako tragický příběh nemožnosti realizovat naprosto zásadní a obrovskou lásku. V hlavních rolích inscenace, jež má premiéry 23. a 24. května na jevišti Stavovského divadla, se představí Vladimír Javorský a Kateřina Winterová.

Dramatizaci románu Zmrzačení z pera Hermanna Ungara, přezdívaného boskovický Kafka, uvede 24. května pražské Divadlo X10 v prostoru DUP39. Inscenace s podtitulem „Divadlo je lepší než sex. Psychoanalytické peklo. Naše” láká diváky na peklo kolektivně potlačených neuróz, psychóz a hysterie v kulisách Rakousko-Uherska. V režii Ondřeje Štefaňáka hrají Anita Krausová, Lucie Roznětínská Vojtěch Hrabák, Pavel Neškudla a další.

Další klasika



Poslední premiérou letošní sezóny v Městských divadlech pražských je po Gogolově Revizorovi další klasika, a sice tragédie Romeo a Julie Williama Shakespeara. Režisér Michal Dočekal vsadil v obsazení dvojice milenců ze znepřátelených rodů na mladé herce Terezu Marečkovou a Zdeňka Piškulu. Živou hudbou inscenaci doprovodí indie rocková kapela Please The Trees. Premiéra na scéně Divadla ABC se odehraje 25. května.

Jak umřít na rokenrol je titul původní hry Miroslava Hanuše, kterou poprvé uvede 25. května Městské divadlo Kladno v autorově režii. Hudební inscenace je inspirována životními osudy krále českého rokenrolu Mikiho Volka. Text byl napsán na tělo herce Jana Krafky, který ztvární zpěváka za doprovodu tří andělů, Mikuláše a šestičlenné kapely.

Ješitný herec a upjatý agent



Dalším původním textem je hra ředitele a režiséra pražského Švandova divadla Daniela Hrbka Smrt mu sluší! Herci Michal Dlouhý a Kamil Halbich se v ní představí v rolích ješitného herce a jeho upjatého agenta. Hořkosladká komedie vypráví o lidech kolem divadla, kteří spolu sehrají mrazivě legrační partii o slávu, pocty i život. Premiéra se koná 25. května v autorově režii.

V ostravské Komorní scéně Aréna bude 25. května posledním novým titulem sezóny česká premiéra hry současného německého autora Rolanda Schimmelpfenniga Zimní slunovrat. Psychologické drama odehrávající se před vánočními svátky se zabývá nacistickou minulostí. V hlavních rolích diváci uvidí herce Vojtěcha Lipinu a Petru Kocmannovou.