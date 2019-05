Zpěvák Marilyn Manson se objeví v seriálu

Americký zpěvák Marilyn Manson se představí v seriálu The New Pope od Paola Sorrentina. Na Twitteru to oznámila televize HBO, která zveřejnila fotografii s Mansonem, jak stojí v knihovně u velkého skleněného glóbu.