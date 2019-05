jaš, kul, Právo

I když je osmadvacetiletá Kohoutová známá hlavně díky hereckým rolím, ke zpěvu tíhla odmalička. „Celý život jsem věděla, že bych chtěla zpívat. Napřed mě živilo herectví, pak se k tomu přidal i zpěv – v divadle a v show Tvoje tvář má známý hlas. Pořád mi ale chyběla tvůrčí složka. Interpretovat něčí písničky je zábavné, ale mně to nestačilo,“ říká.

„Naše spolupráce s Jirkou Burianem je absolutně svobodná. Děláme jen to, co se nám líbí, nepotřebujeme zapadnout do tabulek nebo plnit něčí přání,“ pochvaluje si. Nejvíc ji těší, že při tvorbě vlastního repertoáru může vycházet přímo ze sebe. „Je osvobozující psát svoje texty a tvořit si svou image, oddělit se od postav, které ztvárňuji,“ podotýká.

Berenika Kohoutová.

FOTO: Universal Music - Ben Renč

První singl Dělám stojky vtipnou formou poodhaluje něco málo ze zpěvaččina nočního života. „V barech mě nebaví celou noc sedět a povídat si. To většinou dělám za střízliva. Opilecké řeči mě ale nezajímají, potřebuji se hýbat, skákat na lidi, viset hlavou dolů. Když se nudím, začnu dělat stojky,“ konstatuje.

Byla to přitom právě jedna taková divoká noc, která Berenice pomohla odrazit se k vydání sólového alba. „Seznámila jsem se takhle s člověkem, díky kterému se moje hudební dráha dala do pohybu. Potkali jsme se na mejdanu, já párkrát vykopla nohy nahoru a on si pravděpodobně řekl, že by stálo za to, abych zkusila vydat album u Universal Music,“ přidává k dobru historku.

Režiséry klipu jsou Jordan Haj a Givinar Kříž. První autorské album Bereniky Kohoutové vyjde v září. Autorem hudby i producentem je Jiří Burian.