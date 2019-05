Novodobí marxisti, jen všechno boří, je to parta úplných diletantů, projevuje se to i na vedení Prahy. Těmito slovy častoval Piráty premiér Andrej Babiš (ANO). Reagoval na to, že Piráti podali žalobu na Evropskou komisi kvůli nečinnosti... Celý článek Parta úplných diletantů. Babiš vmetl Pirátům, jak vedou Prahu»