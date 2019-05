kat, Novinky

„Půjde opět o klasickou pohádku. Vypráví příběh chudé dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince,“ naznačuje stručně děj svého nového filmu Zdeněk Troška. Aninka v podání mladičké herečky Anastasie Chocholaté žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami (Šárka Vaculíková a Lucie Polišenská), kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne najde kouzelné pírko, s jehož pomocí si přivolá prince Vítka (Petr Urban) zakletého do podoby ptáka. Když její zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí seberou a zničí, čímž Vítek zmizí. Jedinou nadějí na jeho záchranu je, že ho Aninka kdesi ve světě najde, a tak se vydá na cestu...

Doprovod jí dělá vodník v podání Lukáše Pavláska, se kterým zažije spoustu dramatických situací i legrace. „Vodník v této pohádce je v podstatě druhou hlavní postavou, doprovází Aninku na cestách a pomáhá jí v překonání nečekaných překážek. Je to milý, usměvavý, veselý zelený chlapík, kterému chutnají buchty s mákem, víno a jahody. Spolu s čertem jsou mými nejmilejšími pohádkovými postavičkami,“ představuje postavu Zdeněk Troška. K záchraně zakletého prince ale jen vodnická kouzla nestačí, na to je, jak už to v pohádkách většinou bývá, potřeba opravdová láska.

V roli vodníka se můžeme těšit na Lukáše Pavláska.

FOTO: Petr Horník, Právo

V dalších rolích se objeví například Sara Sandeva, Marek Lambora, Martin Stránský, Andrea Hoffmannová, Dana Syslová, Jitka Smutná či Václav Svoboda. Natáčet se bude převážně v jižních a západních Čechách, ale i ve skanzenu v Přerově nad Labem či Veltrusech. V předpremiérách bude pohádka k vidění již v předvánočním čase letošního roku, do široké distribuce Zakleté pírko vstoupí 2. ledna 2020.