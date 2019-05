Věra Míšková, Právo

Když se na schodech do sálu bratří Lumièrů nadšeně objímali Jarmusch a jeho úžasná herecká parta, kterou tvořili Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swintonová, Chloë Sevignyová, Danny Glover, Steve Buscemi či zpěvák Iggy Pop, nikdo z diváků ještě netušil, kdo bude ve filmu zombík a kdo živý člověk. A jestli ten masakr vůbec někdo přežije. Prozrazovat samozřejmě nelze, ale těch zombíků mezi nimi bylo opravdu dost.

Děj se odehrává v městečku Centerville, kde se v souvislosti s lhostejností vůči životnímu prostředí začnou probouzet hordy mrtvých, vstávat z hrobů a požírat obyvatele zaživa. Pohled je to jen pro silnější žaludky, ale kdo vydrží, záhy zjistí, že Jarmusch si tu pod povrchem nenáročné zombie podívané utahuje z mnoha problémů současné Ameriky.

Například na imigrační politiku Donalda Trumpa naráží postava, již hraje Buscemi, a která nosí kšiltovku s nápisem Udělejte Ameriku znovu bílou, což je zjevná narážka na Trumpovu čepici z volební kampaně Udělejte Ameriku znovu velikou.

Nicméně humoru by ve filmu mělo být více, na projekci byla citelná snaha diváků každý odkaz na hororovou klasiku i každý vtip ocenit, ale příležitostí k tomu nebylo mnoho a mediální ohlas filmu byl jen velmi vlažný.

Les Misérables – Bídníci této doby

Hned druhý den dostala porota i diváci pořádnou ránu realitou, jak ji ve svém celovečerním debutu Les Misérables zobrazil francouzský scenárista a režisér Ladj Ly (původem z Mali).

Podle vlastních zážitků a s odkazem na Hugovy Bídníky zavedl publikum na pařížské předměstí Montfermeil, kde Hugo svůj slavný román tvořil a už tehdy napsal, že „nejsou špatné rostliny ani zlí lidé, je jen špatné prostředí a pěstitelé“.

Bohužel se to nezměnilo, i dnes tam v mizerných podmínkách žijí lidé všech barev a mnoha národností i náboženství, kriminalita se týká dospělých stejně jako dětí a noví policisté nejsou dost vzdělaní ani zkušení, aby si s tím dokázali poradit. Válka mezi gangy a gangů s policií tak nemá vítěze ani konec v dohledu...

„Všechno v mém filmu se opravdu stalo a já jsem to pět let natáčel nejdříve dokumentární kamerou. Chtěl jsem ukázat tu neuvěřitelnou rozmanitost sousedů, kteří tu musí společně žít. Je totiž snadné žít s kýmkoliv, když máte peníze. Když je nemáte, je to mnohem komplikovanější: musíte dělat kompromisy, opatření, malé dohody – to je jediný způsob, jak přežít,“ řekl filmař Ladj Ly, jenž sám v Montfermeil vyrůstal a své zážitky vtělil do příběhu tří nových policajtů, kteří denně projíždějí ulicemi a snaží se bojovat se zločinem.

Drama odstartuje krádež malého lvíčete, kterého jeden kluk sebere jeho cirkusovému krotiteli. Pronásledování zloděje včetně mírně řečeno necitlivého zásahu náhodou natočí jiný kluk dronem. Rozpoutá se válka.

Ken Loach v pasti života

Do drsné reality zavedl diváky i britský dvaaosmdesátiletý veterán Ken Loach, který už má dvě Zlaté palmy za Zvedá se vítr a Já, Daniel Blake. O tu třetí bojuje filmem Sorry We Missed You (Promiň, chybíš nám). Líčí rozpad rodiny v důsledku touhy vydělat peníze na slušný život a nikoliv jen na živoření.

Jenže vydělat trochu víc peněz znamená pracovat na mnohem víc než plný úvazek, což rodině nakonec nic dobrého stejně nepřinese.

S nadcházejícím víkendem vtrhne do Cannes Rocketman neboli Elton John v podání Tarona Egertona, Helena Třeštíková představí dokument Forman vs Forman a v neděli vzdá festival poctu Alainu Delonovi.