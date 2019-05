Věra Míšková, Právo

Yosemitská stěna El Capitan přitahuje výjimečné sportovní výkony. Zlákala i Alexe Honnolda, kterého nic neodradilo od nebezpečného výkonu: vylézt 915 metrů vysokou stěnu bez lana, spolulezce a jakéhokoliv jištění.

„O výstupu na El Cap jsem snil roky, ale nezačal jsem s tím, protože se to zdálo až moc troufalé, až moc velké. Ale zároveň jsem se bál, že prožiji život bez toho, abych to zkusil,“ přiznává Honnold, kterého nakonec postrčil záměr filmařů jeho výkon natočit.

Alex Honnold na El Capitanu

FOTO: Artcam

„Už asi šest nebo sedm let jsem si pokaždé říkal: ‚Letos to udělám.‘ Jel jsem do Yosemitského národního parku a tam jsem si řekl: ‚Ne, tohle není správný rok, nebudu to ani zkoušet.‘ Potřeboval jsem důvod začít se víc snažit a zjistit, jestli je to vůbec možné. Takže jsem vlastně chtěl, aby ten film vznikl. Vytvořilo to na mě trochu větší časový tlak, abych se motivoval jít tam a začít lézt.“

Jedna chyba – jistá smrt

Režisérka Chai Vasarhelyiová o Hannoldovi říká, že rozhodně není žádná neřízená střela. „Je neskutečně metodický. Právě tento fakt mu umožnil při sólolezení uspět. Jeho příběh mě hluboce zasáhl a chtěla jsem ho předat dál i s otázkami, které provokuje: ‚Pokud Alex dokáže takto naložit se svým strachem, dokážu to také? Má lidský duch nějaké hranice? Co je vlastně smysluplné a proč?‘ To jsou některá přesahová témata, která jsme chtěli ve Free Solo prozkoumat.“

Z filmu Free Solo

FOTO: Artcam

Její režisérský kolega Jimmy Chin dodává, že Honnold se na každý výstup úzkostlivě připravuje a má specifický talent – dokáže naprosto kontrolovat svůj strach. „Sólolezení je extrémní závazek, protože lezete bez jakýchkoliv jisticích prostředků. Jednoduše řečeno, když není váš výkon bezchybný, zemřete. Jde o nejčistší formu lezení a také tu nejnebezpečnější. Jen vy a skála. Žádný prostor na chyby.“

Technická náročnost výstupu je taková, že i když je člověk profesionální lezec jištěný provazem, stejně může spadnout. „Kromě toho, že lezení po Freerideru je krajně riskantní a komplexní, vyžaduje také enormní finesu a dokonalou kontrolu pohybů i pozice těla. Jsou na něm totiž pasáže, kde lezec musí sázet výhradně na tření. Nohy nemají pevnou oporu, nejsou tu žádné chyty pro ruce. Musíte být dokonalí. A Alex byl.“

Z filmu Free Solo

FOTO: Artcam

Nabízí se samozřejmě otázka, jak lezec vůbec vnímá život a osud. Honnold vidí život jako pravděpodobnost, náhodu a realitu. „Víra v mém myšlení nehraje roli. Ale samozřejmě přemýšlím o smrtelnosti a o tom, že můj život je krátký. Jsem si dobře vědom toho, že můj čas tady je omezený a měl bych ho zúročit naplno. Myslím, že kus mojí touhy dokázat v lezení co nejvíc, pramení právě z vědomí, že mám jen limitovaný čas.“

A jak zvládá strach? „Já jsem se bál velmi dlouho. Mám spoustu zkušeností se strachem, asi víc než obyčejný člověk. A to mi asi pomáhá odlišit, kdy jsem skutečně v nebezpečí a měl bych s tím něco udělat.“

Nebezpečí a láska

V období příprav na obtížný výstup se Honnoldova aura nepřemožitelnosti, kterou si po desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadla. Vztah s novou přítelkyní Sanni McCandlessovou znamenal také změnu ve vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů. A Vasarhelyiová s Chinem chtěli tyto lidské okamžiky zachytit stejně jako životu nebezpečný výkon. „Chtěli jsme se podívat na to, jak Sanni žije s riziky, která Alex podstupuje, a jak se Alexovi daří vyvážit lezecké ambice s osobním životem.

Ty neuvěřitelně upřímné scény mezi nimi ve mně zůstávají.“

Honnold vzpomíná, že bezprostředně před výstupem nemyslel na nic, neměl žádné zvláštní pocity. „K tomu také směřovala příprava, spoustu přemýšlení jsem si odbyl předtím. Ráno před výstupem jsem fungoval na autopilota. Prostě jsem vykonával úkony. Zaparkoval jsem na trochu jiném místě, protože jsem na louce nechtěl nikoho potkat. Znamenalo to, že jsem musel jít cestou, která prochází po celé délce El Capu. Šel jsem pod ním a myslel si: ‚To je teda kus skály.‘ Věděl jsem, že jsem připravený.“

Režiséři Jimmy Chin a Chai Vasarhelyiová

FOTO: Artcam

Vasarhelyiová s Chinem shodně tvrdí, že během příprav a natáčení si ani nedokázali představit odezvu, která následovala po uvedení filmu.

„Většina z nás by rozhodně nesnila o sólovém zdolání 900 metrů vysoké skalní stěny, ale Alexův příběh odvahy, odhodlání a naprostého odevzdání se tomuto snu je velmi nakažlivý a musíte jej prožívat s ním. Jsme vděční za spolupráci s National Geographic a Fox Home Entertainment a těší nás, že Alexova výprava bude nadále inspirovat ostatní k tomu mít odvahu a snít.“

Snímek získal Oscara, cenu BAFTA, tři ceny amerických filmových kritiků Critics Choice Awards, tři ocenění Cinema Eye Awards a řadu dalších cen.