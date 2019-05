Toby Pipes ze skupiny Deep Blue Something: Našeho hitu si dva roky nikdo nevšiml

Americká rocková skupina Deep Blue Something vystoupí 29. května v Rock Café v Praze. V polovině devadesátých let ji proslavila píseň Breakfast At Tiffany’s. Právu před koncertem v České republice poskytl rozhovor kytarista Toby Pipes.