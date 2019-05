Jaroslav Špulák, Právo

„Celé turné je o tom, že se dostanu blíž lidem,“ vysvětlila Farna po svém vystoupení Novinkám.cz v šatně divadla. „Požádám je, aby nepoužívali telefon a byli spolu s námi v reálném světě. Těžko by se toho dalo dosáhnout na venkovním koncertě, ale v prostředí divadla to možné je. Navíc to v divadlech miluju. Ráda třeba využívám toho, že mě lidé slyší, i když zrovna nemluvím do mikrofonu.“

Ewa Farna si koncert od první chvíle užívala. Úvodní písničku Měls mě vůbec rád zazpívala jen za doprovodu svých kytaristů Martina Chobota a Lukáše Chromka, čímž dala najevo, že fanoušci neuslyší skladby tak, jak jsou zvyklí z běžných koncertů.

Ewa Farna a malé nástroje v rukou Jana Aleše (vlevo) a Lukáše Chromka.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ewa Farna při vystoupení v Příbrami.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ona a její muzikanti jim sáhli do aranží a koncertního pojetí. Jedna zněla jako popový kousek, jiná byla poznamenána jazzovým cejchem, došlo i na swingovou lehkost, bluesové hrátky či různé jiné stylové legrácky. Podstatnou částí koncertu pak byla improvizace.

Když například Farna zpívala Leporelo, doprovázel ji pouze pianista Jan Aleš, který připustil takzvanou preparaci svého nástroje. Společně se zpěvačkou vyzvali diváky, aby jim zapůjčili nějaké předměty, například mobilní telefon, peníze či klíče. Jimi pak podložili struny v pianu a nástroj díky tomu vydával neobvyklý zvuk. Zpěv samotný přitom byla čirá improvizace a Farna si při něm až laškovně pohrávala s melodií i výrazem. Byl to jeden z nejzajímavějších momentů celého zhruba devadesátiminutového.

V písničce La la laj hrál Chromek na ukulele a Aleš na malinkaté piano. Oba nástroje mají velmi specifický zvuk, jenž pak úřadoval v celkovém soundu skladby. V komorním pojetí zazněla Jaký to je ze seriálu Ošklivka Katka, píseň Málo se známe dostala v několika svých částech bluesový nádech, duet Dobré ráno, milá si s Farnou vystřihl kytarista Martin Chobot, písničku Tam gdzie ty zazpívala Farna polsky, čímž připomněla, že v zemi našich severních sousedů je úspěšnější než doma, a při finální skladbě Boky jako skříň už všichni diváci stáli a zpívali s Farnou a basovou linkou, jež písni udávala tón.

Ewa Farna absolvovala koncert takříkajíc naplno.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Koncept koncertu Ewy Farne byl kontaktní. Takže se vše dělalo s úsměvem.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Všechno to přitom bylo naprosto přirozené a příjemné. Celý koncert ani na chvíli nenudil, ba ani v okamžicích, kdy třeba slovní vtip tak docela nevyšel, anebo publikum po výzvě ve zpěvu zareagovalo trochu rozpačitě. To, že Farnou rozesmály malé nástroje v rukou spoluhráčů na začátku skladby La la laj a kvůli tomu se dostávala ke zpěvu pomaleji, byl prostě reálný děj, který nikdo na pódiu neměl tendenci předělávat, upravovat či omlouvat.

Zpěvačka po celou dobu vystoupení u mikrofonu stála, v jednu chvíli se dokonce bezmála akrobaticky při zpěvu zakláněla. Je přitom v pokročilém stádiu těhotenství a mohlo by se zdát, že ji to při vystoupení může limitovat. Na pódiu však nic takového patrné nebylo, a potvrdila to i ona.

Pódium bylo malé, skromné, ale živé.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Je to skoro neuvěřitelné, ale necítím se být jakkoli omezena. Každá žena takový stav prožívá jinak, a já samozřejmě měla před začátkem turné obavy z toho, aby se nedostavil nějaký problém, který by mě výrazně omezoval. Myslela jsem si, že bych mohla mít potíže s dýcháním v písních. I proto jsem na koncerty pozvala tři vokalistky. Měly dostat větší prostor v momentech, kdy bych cítila, že zpěv takzvaně neudýchám. Jenomže jak na prvním koncertu turné v Plzni, tak ve středu v Příbrami bylo všechno v pořádku,“ řekla Novinkám.cz po vystoupení Farna.

Jarní část Málo se známe Tour skončí 20. května v Brně. Pokračovat bude 14. října ve Zlíně a potom na dalších koncertech.

Ewa Farna Divadlo A. Dvořáka, Příbram, 15. května

Hodnocení: 80 %