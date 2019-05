František Cinger, Právo

Viktorie Hanišová:

Rekonstrukce





Po knihách Anežka a Houbařka, které vřele přijali čtenáři i recenzenti, přichází autorka se třetím románem. Završuje tak volnou trilogii, kterou spojuje téma mateřství. Občas stačí málo, třeba snaha najít životní rovnováhu – a člověk se znenadání kýve nad propastí.

Host, 300 stran, 349 Kč, e-kniha 229 Kč

A. Gravensteen:

Pohyby ledu





Třicetiletý novinář spěchá, aby stihl otevření skleníku v botanické zahradě. Mezi hosty se zatím proplétá tajemná dívka v černém. Za chvíli se ti dva potkají a začne příběh o pravdách a lžích, o snech a skutečnostech, o manipulaci a svobodné vůli, o pomstách a odpuštění.

Paseka, 416 stran, 299 Kč, e-kniha 150 Kč

Thomas McConnell:

Dřevěný král





Československo, březen 1939. Zpočátku není obsazení země nacisty tak zjevné. A Viktor Trn, přestože přišel o místo profesora historie, chce zůstat optimistou. Přesto musí časem ochránit syna, ale zároveň dobře ví, jak může být útěk z jejich vlasti nebezpečný.

Moba, přeložil Alexandr Neuman, 359 Kč, e-kniha 249 Kč

Robert Merle:

Malevil





Rozhlasová hra o skupině lidí shromážděných ve sklepě středověké tvrze Malevil náhodou přežije výbuch atomové bomby. Katastrofa zničí valnou část lidstva. Kdo přežil, stojí před problémem, jak uspořádat život ve světě, z něhož zmizely všechny vymoženosti civilizace.

Kristián, Audiotéka, 10:12 hodin, mp3, 329 Kč

Janet Frameová:

Sněhuláku, Sněhuláku a Laguna





Čtyřiadvacet povídek novozélandské autorky. V roce 1951, v době prvního vydání, žila autorka v „péči“ psychiatrických léčeben, neboť u ní diagnostikovali schizofrenii. Později jí na londýnské klinice sdělili, že schizofrenií netrpěla - je jen extrémně uzavřenou ženou...

Dauphin, přeložil Denis Molčanov, 280 stran, 328 Kč

Peter Juščák:

A nezapomeň na labutě!





Autor v románovém zpracování zachycuje skutečné osudy žen odvlečených po 2. světové válce do sovětského gulagu z různých koutů střední Evropy, přičemž jeho protagonistka Irena Kalaschová pochází z Československa.

Prostor, přeložila Eva Josífková 400 stran, 397 Kč

Ivona Březinová

To si piš!





Vítejte v pohádkovém světě, který si dokážeme vytvořit všude. Stačí mít po ruce cokoli k psaní či kreslení a papír! Jak říká tužka Babuška, nejmoudřejší ze všech psacích potřeb: „Bez nás tužek by se ztratily myšlenky. Zatoulaly by se a už by je nikdo nikdy nenašel...“

JaS, 80 stran, 199 Kč

Daniel Dočekal, Anastázie Harris, Jan Müller, Lubomír Heger:

Dítě v síti





Jak se smysluplně vzdělávat v situaci, kdy všechny informace jsou k dispozici na pár kliknutí, ale je těžké vyznat se v jejich kontextu? Jak zamezit tomu, aby děti upadly do digitální závislosti? Jak se „vypínat“ a zůstávat ve světě offline, přitom se nestat otrokem světa online?

Mladá fronta, 208 stran, 299 Kč

Helge Vogt, Hubertus Rufledt:

Alisik 3: Jaro





Napínavý i romantický komiks o gotické lolitě pokračuje, přesně ve stylu Tima Burtona. Mrtví se snaží zabránit zničení svých hrobů. Ale mají šanci proti stavebním strojům? A má vůbec nějakou šanci vztah Rubena a Alisik, když jeden z nich je slepý a druhá mrtvá?

Crew, Martin D. Antonín, 80 stran, 229 Kč