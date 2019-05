Věra Míšková, Právo

Radost udělal festival české kinematografii, když do sekce Cannes Classic, která uvádí nejvýznamnější díla filmové historie, přijal nejen Formanovy Lásky jedné plavovlásky, ale zařadil před ně dokument Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman vs. Forman. Je to pocta loni zesnulému filmaři, který v Cannes soutěžil s filmy Hoří, má panenko a Taking Off, za který dostal Zvláštní cenu poroty.

Festival zahájí komediální horor Jima Jarmusche Mrtví neumírají s Billem Murraym a Tildou Swintonovou. Událostí bude pocta Alainu Delonovi, uvedení filmu Rocketman o Eltonu Johnovi, kterého hraje Taron Egerton (u nás vstoupí do kin 30. května) i prezentace ukázek z filmu Rambo 5: Poslední krev, kterou uvede Sylvester Stallone (u nás 19. září).

Hlavní soutěž letos čeká velká jména. Fanoušci Quentina Tarantina se dočkají jeho novinky Tenkrát v Hollywoodu. Odehrává se v šedesátých letech minulého století, vychází ze skutečných událostí a hlavní role ztvární Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Španělský režisér Pedro Almodóvar přiveze Bolest a slávu s Penélope Cruzovou a Antoniem Banderasem (u nás 23. května).

Režisér Pedro Almodóvar jezdí do Cannes rád.

FOTO: AP

Brit Ken Loach bude soutěžit se snímkem Sorry, We Missed You, Američan Terrence Malick představí Skrytý život a Jean-Pierre a Luc Dardenneovi film Mladý Ahmed.

Česká stopa bude v Cannes viditelnější než v minulých letech. V sekci studentských filmů Cinéfondation bude soutěžit Sto dvacet osm tisíc posluchače FAMU Ondřeje Erbana, v nezávislé sekci Directors' Fortnight uvedou koprodukční snímek Psi nenosí kalhoty, v němž hraje Ester Geislerová a producentsky se na něm podílela společnost Bionaut.

Celovečerní dokument Sólo, který mapuje osud nadějného argentinského klavírního virtuosa Martína, byl vybrán do sekce L'ACID a stojí za ním francouzsko-český režisér Artemio Benki.