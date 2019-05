jaš, kul, Právo

Z programu vyplývá, že ve středu 7. srpna bude hvězdou večera Ed Sheeran, o den později Franz Ferdinand, Richard Ashcroft a The 1975, v pátek 9. srpna Tove Lo a Martin Garrix, v sobotu Macklemore a The National, v neděli Years & Years a Post Malone, v pondělí Florence And The Machine a v úterý 13. srpna pak Foo Fighters a Twenty One Pilots.

O tom, která česká kapela si pojede spolu s Pipes And Pints na Sziget zahrát po boku světových hvězd, se rozhodne během koncertu 15. května v pražském klubu Café V lese. Proběhne tam finále soutěže Jednou ranou na Sziget.

Odborná porota vybrala do finále kapely The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři. Vítěze vyberou přímo na místě návštěvníci koncertu.