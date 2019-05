František Cinger, Právo

Hlavním hostem veletrhu je Latinská Amerika. Poprvé navštíví Českou republiku peruánský nobelista Mario Vargas Llosa a při té příležitosti vychází jeho román Chvála macechy. V debatě nobelistů se v sobotu 11. května ve 20 hodin setká v Kině Lucerna s německou autorkou Hertou Müllerovou, jež uvede svůj nový román Liška lovec.

Komiksový mág Alejandro Jodorowsky, jemuž při této příležitosti vychází společné dílo s klasikem žánru jménem Moebius s názvem Oči kočky, se hned v prvních dnech akce sejde se svými obdivovateli. Dorazí i Francouz Miguel Bonnefoy, který představí knihu Černý cukr, v níž převyprávěl nejslavnější korzárskou legendu, své čtenáře osloví další Francouz Bernard Minier, autor thrillerů s kriminalistou Martinem Servazem.

Mezi německy píšícími spisovateli na veletrhu bude autor třídílného Kafkova životopisu Reiner Stach. Do Prahy roku 1599 za vlády Rudolfa II. zasadil svůj román Zkrotit vlka irský prozaik John Banville, který se na veletrhu představí také. Slovák Silvester Lavrík přiveze román Šachy s Tisem z doby druhé světové války a Slovenského státu, jeho kolega Pavol Rankov představí do češtiny přeložené prózy Legenda o jazyku a Malá dunajská vojna.

Samozřejmě se uvedou i domácí autoři. Miloš Urban uvede knihu Kar: Pohřební hostina za jedno město, Jiří Stránský nový soubor povídek Štěstí napodruhé, Alena Mornštajnová román Tiché roky a v holešovickém centru DOX vystoupí Kafka Band s Jaroslavem Rudišem.

Ceny, diskuse, polemiky

Již je znám nositel Ceny Jiřího Theinera udělované žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stal se jím polský bohemista a překladatel Jan Stachowski. Vyhlášena bude Ortenova cena určená českým tvůrcům do třiceti let, Obec překladatelů udělí anticenu Skřipec určenou dílu, které vykazuje závažné nedostatky v převodu z cizího jazyka do češtiny.

Provokativní anekdota „Havel šel do vězení a stal se prezidentem, Kundera odešel do Francie a stal se spisovatelem“ uvede diskusi Francouze Alaina Finkielkrauta a Poláka Marka Bieńczyka věnovanou mnoha aspektům života a tvorby Milana Kundery.

Zajímavá témata nabízí i severská literatura. Například Nor Morten Strøksnes, autor knihy O moři, bude besedovat s naším geologem a filozofem Václavem Cílkem.