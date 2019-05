Stanislav Dvořák, Novinky

„Jsem trochu zamilovaná do Hitlera,“ popsala svou postavu na „place” ve vesničce Bořice Bára Poláková. „Pro mě je to příběh o morálce a přátelství. Do jaké míry je člověk schopen zradit svoje přesvědčení i své přátele. Moje postava se jmenuje Marta Lišková. Máme zvláštní vztah s tátou. Tatínek je Čech, maminku jsem měla Němku. Jsem přesvědčená, zfanatizovaná, ta moje postava je záporná. Pro něj je to zklamání a já mám své fanatické přesvědčení,“ přiblížila herečka.

Historická látka herečku velmi zajímá a baví. „Je skvělé nořit se do toho a představovat si to. Myslím, že se dnes máme všichni strašně dobře,“ uzavřela svou úvahu.

Krajina ve stínu vychází ze skutečných událostí z pohraničí. Pro vesničany tam bylo běžné bavit se s Němci i s Čechy, šlo o to zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Najednou ale bylo nutné řešit, kdo je Němec. Nová doba vzbudila v prostých lidech démony a rozpoutala brutální násilí.

„Odehrává se to na Vitorazsku, úplně na jihu Čech. V roce 1920 si ministr zahraničí Beneš vymohl, aby oblast byla československá, protože tam byl železniční uzel České Velenice-Gmünd. Tak tam napochodovali četníci. Lidi mluvili česky i německy, nikdo to moc neřešil. Po celou dobu za 1. republiky byl klid, ale v roce 1939 se obyvatelé museli rozhodnout, jestli jsou Němci, nebo Češi,“ vysvětlil producent filmu Martin Růžička.

Stanislav Majer ve filmu Krajina ve stínu

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

Csongor Kassai

FOTO: Novinky

Režisér Bohdan Sláma

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

Pavel Nový

FOTO: Novinky

Vozidlo tzv. revolučních gard

FOTO: Novinky

Židovský obchůdek ve filmu Krajina ve stínu

FOTO: Novinky

Pro natáčení vybral vesnici Bořice, protože se v ní téměř zastavil čas. „Vesnice vypadá jako po válce, což není úplně lehké najít. Náves nemá kulturní dům nebo samoobsluhu z minulého režimu. A obec je slepá, poslední na cestě, tak je tu klid. Kuriozita je, že tu bydlí Bohdan Sláma, takže může chodit na plac v papučích. Je to paradox, že jsme sjezdili skoro celou republiku a nakonec jsme to našli tady.“

„Já se k tomu dostal omylem,“ usmívá se Sláma. „Producent to připravoval s jiným režisérem dlouhé roky, bloudili v Rumunsku a všude možně a Ivan Arsenjev, scenárista, který zná tuhle vesnici, jim to prásknul. Přijeli a řekli: Dobrý! Nakonec scénář skončil u mě a musel jsem pracně přesvědčovat sousedy, aby vydrželi tady ten šrumec.“

Hlavní rodinu, Veberovi, hrají Stanislav Majer a Magda Borová. Jde o česko-rakouský pár. Podle Majera sedlák Veber národnost moc neřeší. „Hlavně mu jde o rodinu, o zvířata a o stavení, ale v jednu chvíli se musí rozhodnout a nerozhodne se úplně šťastně,“ vysvětlil herec.

„Natáčíme scénu, kde hlavní antagonista pustí film Čapajev a lidi se začnou smát, trochu ho zesměšní, poníží před celou vesnicí. To je možná důvod, proč se začne mstít... po válce sem přijíždí revoluční gardy, floutkové, pochybná individua. S puškami chodili po kraji. Často to byli lidé, kteří spolupracovali s nacisty a potřebovali si pošramocenou pověst napravit. Jednou přijeli mladíci z Prahy zastřílet si na Němce. Přijeli na víkend, že si najdou nějakého Němce a toho zastřelí. Takové existence pak postříleli čtrnáct nejbohatších vesničanů. O tom je ten film,“ dodal producent.

Roli muže, který hodně vytrpěl a postupně se mění v monstrum, dostal Csongor Kassai.

„Josef Pachl je bolševik. Ze začátku působí dojmem, že by ho člověk mohl litovat. Má židovskou manželku, odvedou ho na výslech a pak do koncentráku. Až po válce se dozví, že jeho žena zemřela. Začne ve své vesnici dělat čistku mezi kolaboranty, takže začne být hnusný,“ popsal herec tragickou postavu Pachla.

Do kin by se měla Krajina ve stínu dostat v roce 2020.