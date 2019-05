kat, Novinky

Jak už název napovídá, Avengers: Endgame je pomyslnou tečkou za 21 příběhy komiksových superhrdinů z dílny studia Marvel. Navazuje na loňský počin s podtitulem Infinity War, v němž zloduch Thanos vyhladí polovinu vesmíru včetně několika členů „nepřemožitelných” Avengers. Podaří se přeživším superhrdinům jeho řádění zastavit a vrátit úder?

Daleko za Avengers stále klušou Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová a Jenovéfa Boková v úspěšné české komedii Ženy v Běhu. Hlavní hrdinky se v ní coby rodinná štafeta připravují na maraton, který chtějí zaběhnout ve snaze uctít památku zesnulého otce.

V těsném závěsu se drží Iva Janžurová coby Teroristka. Jak to vypadá, když se učitelka v důchodu rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou? Je to mnohem složitější, než si představovala...