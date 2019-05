Aleš Fuksa, Právo

Chystaná hra je volným pokračováním politické satiry, kterou zlínští divadelníci spustili uvedením inscenace Ovčáček čtveráček v listopadu 2016. Po druhé satiře nazvané Ovčáček miláček jde nyní již o třetí díl takzvaného nekorektního kabaretu v podání zlínských herců.

„Při hledání malého chlapce není zásadní podoba s Jiřím Ovčáčkem. Ta může být pouze výhodou. Ale spíš nám jde o to, aby byl vybraný představitel malého Ovčáčka schopný vystihnout jeho mluvený projev,“ uvedla mluvčí divadla Veronika Jurčová.

Konkurz je určen pro chlapce ve věku 11 až 14 let a uskuteční se ve zlínském divadle 6. června od 17 hodin. „Jako první krok je nutné vyplnit formulář na webu divadla. Po vyplnění formuláře zájemcům obratem zašleme texty k naučení. Tedy kdo zareaguje dřív, má výhodu,“ dodala mluvčí.

Představení Jednou budem dál v režii ředitele MDZ Petra Michálka bude mít premiéru 16. listopadu.

„Chceme, stejně jako v případě Ovčáčka čtveráčka, opět kabaretní formou tentokrát zmapovat to, co nás formovalo od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek. Je to pro divadlo úžasná příležitost, jak nekorektně popsat naši cestu od komunistů ke komunistům,“ přiblížil Michálek.