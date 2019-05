Zpěvák Kuba Kubin debutuje písní Let Me Love. Je o schopnosti přijímat lásku

S písní Let Me Love vstupuje osmadvacetiletý zpěvák, skladatel a klavírista Kuba Kubin do české pop music. Svým talentem zaujal i producenta Borise Carloffa, jenž s ním na písni pracoval. Na Novinkách.cz mají píseň i klip premiéru.