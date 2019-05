jaš, kul, Právo

Název loňského alba znamená v překladu Moře barev a vyjadřuje Solerovu lásku k moři, bez kterého podle vlastních slov nemůže žít. Hudební náplň rovněž koresponduje s názvem, jelikož se rozprostírá od španělského popového folku po hip hop a obsahuje prvky tradiční hudby z rozvojového světa a orchestrálního zvuku. Texty s humorem a šarmem vyprávějí intimní příběhy o životě na všemožných místech po světě, od Tokia přes Berlín až po Barcelonu.

„Vyrůstal jsem v Barceloně, a i přes část dětství strávenou v Tokiu je mým domovem. Díky cestování umím šest jazyků a mám přátelé snad všude. Ale slunce, moře a španělský přístup k životu – tam jsem doma. Jde mi o to, aby lidé poznali, kdo je Alvaro Soler, že není dokonalý jako jeho instagramový účet,“ přibližuje desku zpěvák.

Soler se ve svých deseti letech se přestěhoval do Tokia, kde se naučil zpívat. Po absolvování studií a návratu do Evropy si v roce 2010 se svým bratrem založil indiepopovou kapelu Urban Lights, se kterou se ve španělské talentové soutěži probojoval až do finále.

O čtyři roky později kapelu opustil, přestěhoval se do Berlína a vydal se na sólovou dráhu. V Německu nahrál i své debutové album Eterno Agosto (2015), které obsahuje singl El Mismo Sol a hitovku Sofia.

Mar De Colores je jeho druhé album. „Chci, aby se lidé při poslechu bavili. Singl La Cintura je o tom, že by všichni měli mluvit o svých nedokonalostech. Osobně jsem otřesný tanečník. Naučit se ten taneček, který písničku provází, pro mě bylo náročné. Chtěl jsem ale inspirovat ostatní, aby se nebáli překonávat překážky,“ hlásá Soler.