Jaroslav Špulák, Právo

Pokud jde o koncertní podoby Vivaldianna, ta aktuální s přídomkem Reloaded je pátá. S prvními se sice nedá srovnat po stránce vizuální, hudební poselství je ale stejné. Nese příběh italského barokního skladatele a houslového virtuosa Antonia Vivaldiho (1678–1741) vyprávěný ústy vypravěče a lidí, kteří umělci vstoupili do života včetně milenky Anny, posluhovačky nebo přátel, s nimiž trávil čas při mladických kratochvílích.

Pódiové Vivaldianno Reloaded je umělecké maximum, které lze dílu vycházejícího z hudby barokního skladatele dát a přitom zachovat původní myšlenku. Kompozice jsou při něm hrány celým orchestrem, nejenom houslemi či smyčcovými nástroji. Halou pak sólově zněly i elektrická kytara, klávesy či bicí, aniž by skladbám ubíraly na síle či kráse.

Vivaldianno Reloaded má moderní švih.

FOTO: Lucie Levá

Ve sportovní hale měla show Vivaldianno Reloaded dobrou atmosféru.

FOTO: Lucie Levá

Dvořák a jeho aranžérský tým jim nelámali vaz experimentováním s aranžemi. Zajímavě však žonglovali se zvukovou podobou, čímž si dopřáli a užili interpretační svobodu, kterou muzikanti ve svém konání přirozeně mají.

Vizuální stránka představení doznala znatelného pokroku. Opřela se o 3D animace, hru laserů či světelné efekty, což z ní učinilo takříkajíc pastvu pro oči. Klíčovou roli ovšem nakonec hrály animace.

Ty použité v Reloaded jsou moderní, osobité, přitom svým obsahem neutíkají od příběhu zasazeného do konkrétní doby. Nepovolily tak zbylým vizuálním složkám, aby zahalily myšlenku a hudební osu projektu svou pohledností. Jakkoli se tedy na pódiu rozpohybovali tanečníci, rozkmitala světla či rozparádily lasery, hudba a obsah animací včetně vyprávějících masek zůstaly neochvějnými složkami ctícími původní záměr Vivaldianna.

Michal Dvořák celé Vivaldianno Reloaded od svého místa za klávesami kočíroval.

FOTO: Lucie Levá

Vivaldianno Reloaded je nebývalá podívaná.

FOTO: Lucie Levá

Vivaldianno Reloaded posílil hlas herce Pierce Brosnana, bývalého představitele filmového Jamese Bonda. Je sytý, chlapský, důstojný a celé show dopřává serióznost a vážnost. Nebývale průzračný (ono to totiž v O2 areně není zvykem) byl zvuk představení, nadto sympaticky hlasitý jako na rockovém koncertu.

Vivaldianno Reloaded v pražské O2 areně.

FOTO: Lucie Levá

O kvalitách muzikantů, kteří byli ke spolupráci na Vivaldiannu Reloaded přizvání, netřeba pochybovat, stejně tak o přirozeném kouzlu vybraných kompozic, jež tvoří hudební linii představení. To mělo dynamiku, nicméně s blížícím se finále tu a tam provokovala myšlenka, jestli by pravidelné střídání hrané skladby a mluveného slova nestálo za to osvěžit nějakým překvapením.

Vivaldianno Reloaded je přesto zážitek. Připomíná velikána klasické hudby, poukazuje na magii dobré interpretace a v citlivě nastolené míře rozdává zábavu, kterou má dnešní běžný divák tak rád.

Vivaldianno Reloaded O2 arena, Praha, 1. května

Celkové hodnocení: 85 %