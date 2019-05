Šárka Hellerová, Právo

Podílel jste se na albu For The Throne, na které řada věhlasných hudebníků nahrála písně inspirované seriálem Hra o trůny. Vy jste spoluautorem osmi z nich. Píseň Baptize Me nahráli X Ambassadors se zpěvákem Jacobem Banksem. Co vás na této práci nejvíc bavilo?

Všechno! Ta práce byla čistá radost. Strávil jsem šest měsíců ponořený ve světě Hry o trůny. Znovu jsem se koukal na všechny díly a potom jsem si sedl s dalšími hudebníky a psali jsme písně o různých postavách. To byl sen.

Spolupracoval jsem především s hlavním producentem projektu Rickym Reedem a opravdu dobře jsme se bavili. Mám pocit, že jsme byli nejzapálenější fanoušci, kteří se na albu podíleli. I když možná bych takovou cenu dal člověku, který psal text ke skladbě Wolf at Your Door. Napsal ho ve vznešené valyrijštině a až potom ho přeložil do angličtiny.

Dozvěděl jste se o seriálu při práci něco, co vás překvapilo?

Vůbec ne, byli jsme na tom jako všichni ostatní. Tvůrci nám neřekli absolutně nic. Jsem vlastně rád, pořád si seriál užívám úplně stejně jako všichni ostatní na světě.

Před dvěma lety jste před koncertem v Praze říkal, že vaše druhé studiové album je téměř hotové a zbývá doladit detaily. Připravený materiál jste nakonec nevydali a vaše nová deska Orion vyjde až v polovině června. Co se stalo, že se vydání desky protáhlo o dva roky?

Máme připravené úplně nové album. Před dvěma lety jsem vám říkal pravdu, měli jsme dojem, že už máme novou nahrávku dokončenou. Když jsme ji ale dodělali, rozhodli jsme se ji nevydat. Měli jsme pocit, že to v tu chvíli není pro nás to pravé.

Vrátili jsme se tedy do studia. Vzali jsme si na to poměrně dost času, přestože jsme byli v podstatě v polovině turné. Nahráli jsme nové písně a nyní jsme naprosto spokojení. Máme už oficiální datum vydání, takže tentokrát už se to stane.

Muselo být docela náročné rozhodnout se začít znovu od začátku.

Bylo to srdcervoucí. Na nových písních jsme pracovali s veškerým nasazením a stále si myslím, že výsledek byl dost dobrý. Když jsme se ovšem na album podívali jako na celek, nebyla to správná verze. Byl to frustrující pocit, nyní jsme ale daleko spokojenější.

Co pro vás po návratu do studia byla největší výzva?

Hlavně si na nahrávání najít čas. Musel jsem si dupnout a zakázat domlouvání dalších koncertů do konce roku. Zní to triviálně, ale my jsme na koncertování už natolik zvyklí, že nebylo snadné odmítat nabídky. Musel jsem našim agentům říct, ať to ukončí a pošlou nás domů do Los Angeles. Všechno ostatní se vyvinulo poměrně přirozeně.

V rozhovoru pro Billboard jste mluvil o tom, že jste se naučil převzít kreativní vedení. Dřív jste důležitá rozhodnutí přenechával jiným?

Já se do všech kreativních rozhodnutí zapojoval, ale často jsem měl pocit, že je kolem mě spousta talentovaných lidí, kteří přijdou na něco lepšího než já. Nyní jsme také spolupracovali s řadou šikovných lidí, ale od všech jsem cítil důvěru a podporu, abych jednoduše s jejich pomocí realizoval vlastní nápady.

Výsledkem je třeba vizuální podoba alba či koncept nových videoklipů. Brzy vyjde videoklip ke skladbě Hey Child, který jsem režíroval. Dovolil jsem si víc mluvit i do věcí, jež se netýkají hudby. Došlo mi, že můj nápad může být vhodný, když jde o mou hudbu.

Proč jste na desku Orion pyšný?

Jsem hrdý na to, že je pro nás opravdu velmi osobní. Odráží se to i v obalu, který je černožlutý. Můj bratr, náš klávesista Casey Harris, je od narození slepý. Zbývá mu asi deset procent zraku a nejlépe rozeznává vysoce kontrastní obrysy v těchto barvách. Album proto vypadá tak, aby z něj taky něco měl. Na vinylech bude i Braillovo písmo, aby si i nevidomí fanoušci mohli přečíst, co tam je napsáno.

A samozřejmě i písně jsou osobnější. Už se toho tolik nebojíme, asi je to tím, že jsme starší a jako třicátníci už máme nějakou jistotu.

Album se jmenuje Orion, což je prostřední jméno vašeho synovce. Pojmenoval ho tak bratr po souhvězdí?

Ano, bratr je posedlý vesmírem. Chtěl jsem mu udělat radost.