Program zdarma přístupného open air festivalu potrvá od 14.30 do 21.00 hodin a zve na norské hvězdy Jaga Jazzist, jednu z nejlepších koncertních skupin vůbec, brooklynské buřičské trio Moon Hooch nebo české stálice minus123minut, Emil Viklický Trio a swing-jazzový orchestr HarmCore Jazz Band. Následovat bude afterparty v nedalekém Lucerna Music Baru.

„Tématem letošního Open airu Mladí ladí jazz je Jazz is freedom. To řekl Thelonious Monk a stejně to vnímali Jean Paul Sartre, Miles Davis či dnes třeba Herbie Hancock. V roce výročí třiceti let od sametové revoluce ani nemůžeme volit jinak. Chceme také ukázat, že svoboda je křehká věc, a proto na ni musíme myslet pořád, i na jazzovém festivale. Jsme velmi rádi, že v tento den vystoupí na Karlově náměstí i jazzoví matadoři Emil Viklický a Jiří Stivín,“ vysvětluje Jan Gregar, ředitel festivalu Mladí ladí jazz.

Program na Karlově náměstí doplní i výstava věnovaná třiceti letům od sametové revoluce Příběh loga Občanského fóra, za níž stojí sám autor loga Občanského fóra Pavel Šťastný. Expozice obsahuje řadu dobových materiálů z roku 1989 i posledních let a mapuje proměny loga od jeho vzniku až po současnost.