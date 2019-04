ČTK

„Mezinárodní filmový festival představuje krátké dokumentární filmy s tematikou ekologie, trvale udržitelného rozvoje, ochrany fauny a flóry, přírodních a kulturních památek a podobně,” uvedla Špornová. Kromě soutěžních snímků je součástí festivalu program pro základní a střední školy i veřejnost, workshopy, soutěže a besedy.

„Písmeno T v názvu festivalu symbolizuje tajemství a letos se zaměří na tajemství svobody. Součástí doprovodného programu s názvem 30 let od sametové revoluce aneb Co by dnes zpíval Karel Kryl budou besedy s politickými vězni v době normalizace,” doplnila Špornová. Návštěvníci tak budou moci diskutovat třeba se spisovatelem a redaktorem rádia Svobodná Evropa Ivanem Binarem a hudebním skladatelem Edvardem Schiffauerem, který byl uvězněn za svou hudbu k divadelnímu představení Syn pluku.

Festival se uskuteční 22. a 23. května, kdy bude od 18:00 připraveno i vyhlášení vítězných snímků. Loni Grand Prix vybojoval tuzemský snímek Jana Svatoše Archa světel a stínů. Minulý rok se na festivalu utkalo 53 filmů a přilákal přes 2000 diváků. Kromě Gongu se přehlídka letos bude konat také v Klubu Art a Kapli sv. Václava v Opavě i v Country Saloonu v ostravské části Nová Bělá. Podrobnosti a program festivalu lze najít na webových stránkách www.t-film.cz.