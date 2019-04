ČTK

Běžte do háje, vy zatracení elitáři, Madonna pořád dělá dobrou hudbu, napsal na Twitteru jeden z Madonniných „obhájců”, přičemž použil mnohem jadrnější výrazy. Další pisatelé BBC Radio 1 vyzývali, aby nový singl do éteru vpustila.

Britský bulvární deník The Sun s odvoláním na neupřesněný zdroj naznačil, že za rozhodnutím stanice může být Madonnin věk. Zpěvačka loni oslavila šedesátku. BBC Radio 1 se zaměřuje na mladé posluchače, naproti tomu „dvojka”, která píseň hraje, se zaměřuje na starší publikum.

Není to poprvé, co stanice BBC Radio 1 odmítla Madonnu vysílat. Stalo se tak už v roce 2015, kdy stanice nezařadila singl Living for Love. Bulvární list Daily Mail tehdy citoval zdroj obeznámený s děním na stanici, který Madonnu nazval „starou” a „bezvýznamnou”.