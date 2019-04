Jaroslav Špulák, Právo

Ten vznikl na zámku v Jablonné a při natáčení prý museli být tvůrci i účinkující opatrní. „Museli jsme dávat pozor, abychom do něčeho nevrazili. O to větší to byl zážitek a adrenalin. Ten zámek je nádherný,“ prozradil Právu zpěvák, který v Night & Day zpívá o ztracené lásce a naivním optimismu kluka, jenž by rád vrátil čas.

Niko hrál v minulosti v několika kapelách, přičemž Silver Springs byla nejúspěšnější. „Vznikla v Los Angeles, kde jsem studoval hudbu. Seznámil jsem se tam s kluky, s nimiž jsem ji pak založil. Když jsem studium ukončil, chtěli jsme tak moc dál hrát, že se kluci rozhodli odjet se mnou do Prahy. Vyhráli jsme soutěž Startér na Rádiu Wave, což byl skvělý start. Potom ale začali mít moji američtí spoluhráči problémy s vízy. Kapela se nakonec rozpadla a oni odjeli zpět do Států,“ vzpomíná Niko.

Vlastní písničky začal vytvářet už v roce 2017 s Martinem Havlenem z libereckého studia Resound. Některým kolegům z branže skladby produkoval, a i díky tomu se dostal od indie rocku k modernímu popu.

Niko studoval hudbu v Los Angeles.

FOTO: Lucie Levá

„Pop je dnes progresivnější než rock,“ vysvětlil. „Začal jsem skládat písničky u akustické kytary, ale postupem času se to změnilo. Všechno, co jsem zatím vydal, bylo psáno s kytarou. Na podzim začnu zveřejňovat písně, které v základu stojí na produkci.“

Neuhne přitom před melodií. Považuje ji za základ dobré popové písně, byť do těch, které nyní skládá, se mu vkrádají i prvky hip hopu. „Baví mě spousta žánrů. Rád bych v budoucnu v každém, který je mi blízký, vytvořil písničku, ípíčko nebo album. V textech bych se chtěl dostat třeba i k temnějším, až existencionálním tématům,“ dodal Niko.

Mladý zpěvák, hudebník a skladatel, který se narodil v Německu a je po rodičích napůl Řek a Čech, ucítil letní popovou náladu pro svou tvorbu už při studiích v Los Angeles v letech 2014 a 2015. Působily tam na něj slunce a moře, proto jsou skladby, jež vydal, spíše optimistické a letní. Jistě k tomu přispěl i vliv řecké kultury, která mu koluje v krvi.

Niko by rád vydal i celé album.

FOTO: Lucie Levá

„Když jsem přijel do Los Angeles, měl jsem v hlavě rockovou muziku. Na koleji, na níž jsem bydlel, se všichni studenti věnovali pouze jí. V pokojích měli malinká studia a nedělali nic jiného, než že tvořili a hráli. Bylo to parádní a já viděl, že pokud chce člověk něčeho dosáhnout, musí se tomu věnovat na sto procent. Kromě toho jsem tam objevil spoustu pro mě nové muziky, žánrově jsem se otevřel,“ vzpomíná Niko.

„Lidé, kteří chtějí v Los Angeles koncertovat, musí být na velice slušné úrovni. Není to jako u nás, kde se to neřeší. V Čechách si každý nějaké koncerty najde, v Los Angeles ale musí být co nejlepší. Je tam totiž spousta kapel a umělců, a pořadatelé si vybírají ty nejlepší. Muzikanti se tedy snaží a baví je to. Navíc se podporují, protože jsou na tom všichni stejně,“ dodal s tím, že se do Ameriky za svými přáteli, které získal během studií, pravidelně vrací.

Video

Nový klip zpěváka Nika

U nás hodlá vydávat každý měsíc novou písničku. Na jaře vyjde jeho první minialbum se čtyřmi skladbami, na podzim by mělo následovat další a začne též vznikat skupina, která bude Nika podporovat na pódiích i ve studiu.