ČTK

Záznamy na magnetofonových páskách byly objeveny při vyklízení hotelu. Poškodila je ale voda a byly celé od hlíny a zašpiněné a vypadalo to, že se je nepodaří zachránit. Zvukový inženýr Martin Nichols jejich obnově věnoval dva roky.

Nahrávky pocházejí ze 70. let a pořízeny byly při koncertech v Londýně a Paříži. Jsou na nich největší hity vůdčí osobnosti reggae, například No Woman No Cry, Is This Love a Jamming. Pásky s digitálně restaurovaným zvukem budou vydraženy 21. května v aukční síni Omega, která předpokládá, že aukce vyvolá celosvětový zájem.