Jaroslav Špulák, Právo

„Zaprvé se mi líbí, jak to slovo vypadá, když je napsané. Jsem také třetí Karel v rodině a myslím si, že ta tři l jsou zapamatovatelná. Jasně, spousta lidí mi říká, že je to divné, ale málokdo mi řekne, abych to změnil. Nevýhodou je, když mé jméno hlásí v rádiu. V mluveném slovu nelze tři stejná písmenka na konci zdůraznit, a tak mě vždycky potěší, když to moderátor v rámci uvedení dodá,“ vysvětlil šestadvacetiletý Karelll.

Pseudonym používá proto, že své texty píše v angličtině a má ambice dostat skladby do světa. Také se chtěl oddělit od tvorby svého otce, písničkáře a majitele televize Šlágr Karla Peterky.

„Nechci se tím ale odvracet od rodiny. S tátou o mých písničkách mluvíme, sleduje mě. Je rád, že jsem si vybral písničkářskou cestu. Má tvorba se mu líbí a snaží se mi pomáhat. Někdy je mi to až nepříjemné, protože kdo k němu přijde na návštěvu, tomu mé skladby pustí,“ podotkl s úsměvem Karelll.

Karelll chystá koncerty.

FOTO: Dominik Jirovský

Vlastní písničky tvoří od svých dvanácti let. Psal k nim původně české texty, ale o těch nejstarších hovoří jako o nepovedených. Upřímně přiznává, že dvěma alby, která tehdy natočil, se dnes vůbec nechce prezentovat.

Po střední škole začal studovat zvuk na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Po roce usoudil, že jej to nenaplňuje, a začal hledat místo svého dalšího hudebního vzdělávání v Londýně. Nastoupil na BIMM Institute.

„Je to stejná škola, na které byla Lenny. Já chodil o ročník níž, ale jako ona jsem studoval songwriting, tedy skládání. Tam mě to nakoplo k tomu, abych se hudbě věnoval vážněji a naplno. Strávil jsem tři roky v Londýně, neměl jsem žádný sociální život, jen jsem skládal a nahrával,” vzpomněl na studijní časy.

Nikdy tam nekoncertoval, pouze před spolužáky. Ani se o to prý nesnažil, protože věděl, že výsledky jeho hudební práce zatím nejsou dost dobré.

Karelll, nové jméno na české hudební scéně.

FOTO: Dominik Jirovský

„Jelikož jsem se tam rozhodl, že své písničky budu opatřovat anglickými texty, pracoval jsem nejenom na svém skládání, ale i na angličtině. Nechci se omezovat pouze na práci a vystupování v České republice. Vím, že je to velká ambice, ale podle mě je správná. České texty píšu rád, ale zatím spíš pro ostatní. Je možné, že nějakou českou písničku udělám i pro sebe, ale momentálně to není na pořadu dne,“ vysvětlil.

Po návratu do Čech se jeho vlastními silami vyprodukované nahrávky dostaly k britským producentů Andymu Murraymu a Peteu Kirtleymu, kteří mají na kontě mimo jiné spolupráci s Adele, Van Morrisonem, The Corrs a dalšími. Přijeli za ním do Čech, dohodli se na spolupráci a začali v týmu pracovat. Původně z toho mělo být minialbum, potom se ale rozhodli vydávat písně postupně. Jednou z toho období je i On My Own, která se nejprve objevila doprovázena lyric videem a loni na konci roku i klipem.

„On My Own je skladba o rozchodu. Klasické písně o lásce ale neskládám, spíš se snažím, aby každá byla tematicky o něčem jiném. Novinka Waves je o tom, že život jde nahoru a dolů a je otázka, kam zamíří na konci,“ přiblížil Karelll.

Momentálně si své nové písničky už produkuje sám, ale na anglické výslovnosti a částečně i skládání spolupracuje dále s Kirtleym. Má v jižních Čechách studio a rád by se postupem času dostal k vydání alba. Vedle skladeb, které už zveřejnil, má dokončených osm nových.

„Loni v květnu jsem byl v Los Angeles na mezinárodním showcaseovém festivalu Musexpo, kde jsem odehrál s kolegou kytaristou akustický set. Nic z toho nebylo, ale aspoň jsem se dozvěděl, že lidé z hudební branže, pro které festival je, jsou spokojeni s mými písničkami, ale podle nich mi chybí koncertní jistota a vyhranost. S tím souhlasím. Po návratu domů jsem dal dohromady kapelu. Chvíli to trvalo, než se sestava ustálila, ale momentálně už máme nazkoušený zhruba hodinový koncertní program a míříme na pódia,“ uzavřel Karelll.