mif, Novinky

Seriál Přijela Pouť odvysílala internetová televize Stream.cz loni na podzim. Druhá řada se přesouvá do tehdejšího Paláce kultury, kde se odehrávají nejen zkoušky na muzikál Drákula, ale i nekalé praktiky politických předáků a privatizační podvody.

Kromě Jakuba Prachaře a Evy Holubové se v hlavních rolích představí Matěj Dadák, Lucie Vopatová, Jaromír Dulava, Ondřej Pavelka, Michal Suchánek či Richard Genzer. Premiéru prvního dílu uvidí diváci již 5. května na novém videoportálu Televizeseznam.cz, který se aktuálně testuje ve veřejné beta verzi.

Lucie Vopatová a Jakub Prachař v seriálu Pouť: Rozjetý devadesátky

FOTO: Stream.cz

„Seriál Pouť: Rozjetý devadesátky bude opět zaměřený na široké divácké publikum. První série byla, co se týká sledovanosti, velmi úspěšná. Jen v on-linu měla přes čtyři miliony zhlédnutí,“ prohlásil šéf obsahu Seznam.cz Igor Kalaš.

„V seriálu poměrně nekompromisně, ale stále vtipně poukazujeme na některé aféry devadesátých let, které se s námi táhnou dodnes, jako je například H-System či korupce v tehdy vládnoucích politických stranách. Myslím, že až seriál uvidí někteří politici, budou se minimálně červenat,“ prozradil Daniel Strejc, šéf hrané tvorby Stream.cz.

Matěj Dadák jako Franta Kulich

FOTO: Stream.cz

Co přinese druhá řada?

Daniel Dressler přichází do Prahy, aby zde začal nový život. Bez lží, zločinů, ale také bez pouti a bez ruky. Nechá se zaměstnat panem Vaňkem v menší realitní firmě, která sídlí v Paláci kultury. Daniel se chce prostě zašít v „obyčejné” profesi, vídat svého syna, co to půjde, a žít klidný život.

Jenže vznětlivý Vaněk dostává záhy po Danielově nástupu infarkt, a ten tak zůstává ve firmě sám se dvěma kolegy: přihlouplým a naivním Frantou Kulichem, jehož zajímá jen muzikál Drákula, který se zkouší o pár pater níž, a jenž je platonicky, avšak fatálně, zamilovaný do Lucie Bílé, a inteligentní, leč nesmělou a neprůbojnou Anežkou Kosovou. Trojice se musí rozhodnout, kdo převezme za firmu zodpovědnost. Daniel nechce a Anežka se na to prostě necítí. Nezbývá než jmenovat prozatímním šéfem Frantu.

Kulich vede firmu dost svérázně a zpočátku to vypadá, že to nemůže zvládnout. Musí se navíc potýkat s dotěrným vekslákem Soudkem a kontroverzním stavebním projektem. V Paláci kultury se k tomu všemu koná kongres ODS, který přináší Frantovi lákavé, avšak rizikové příležitosti. Seznamuje se mimo jiné s mnoha vlivnými politiky, včetně premiéra Václava Klause. Kulich se tak ocitá na křižovatce a do nezáviděníhodné situace dostane i Daniela, který může přijít o znovunalezenou čest, Anežku, ale nakonec také o syna Jindřicha…

Lucie Vopatová jako Anežka

FOTO: Stream.cz