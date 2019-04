kul, Právo

Big Mountain odstartovali svou kariéru na konci osmdesátých let inspirováni tvorbou Boba Marleyho. V roce 1993 se poprvé objevili v hitparádách s písní Touch My Light z debutového alba Wake Up. Průlom zaznamenali o rok později, kdy natočili coververzi písně britského zpěváka Petera Framptona Baby I Love Your Way. Ta se dostala na přední místa amerických a britských žebříčků.

„Nikdy mě neunaví tu písničku na koncertech hrát. Miluji okamžiky, kdy vidím úsměvy na tvářích posluchačů, protože ji poznávají ihned po zazpívání prvních tónů,“ říká frontman kapely Quino McWhinney.

Big Mountain do roku 2005, kdy si dali pauzu, vydali několik alb a publiku se prezentovali hlavně na festivalech v různých částech světa. Znovu se dali dohromady v roce 2013, aby odehráli několik příležitostných koncertů. V roce 2016 ve složení Quino a James McWhinney, Paul Kastick, Goofy Campbell, Chizzy Chisholm a Mikey Ortiz vydali po mnoha letech nové album Perfect Summer.