Eva Vejdělková, Právo

„Je to otevřené, a když nás to bude bavit, půjdeme do toho. Uvidíme, v jakém rámci, a zda vůbec, by se druhá série měla nést,“ naznačuje herečka Jana Plodková, která prý na seriál sklízela zatím jen pozitivní ohlasy.

Podobně je na tom i Jitka Čvančarová, jíž se prý na pokračování ptá většina diváků. „Přivítali by klidně i výraznější vyhraněnost žánru, gurmetsky řečeno – ostřejší, prosím,“ říká.

Druhou sérii by si trojice hereček určitě zasloužila. Komediální výkony Jitky Čvančarové, Jany Plodkové a jejich slovenské kolegyně Lucie Siposové jsou totiž suverénní. Slyší na sebe, bez výjimek se jim skvěle daří přecházet od humoru k vážnějším rovinám i s lehkostí vystihnout potřebnou míru nadsázky. To vše v mezích režie Radka Bajgara.

Pravda ale také je, že žánrová stylizace se tvůrcům nejlépe povedla právě v jejich linkách včetně vztahových propletenců kolem postavy Jany Plodkové, jejíž manžel (Filip Blažek) vražedný útok jako jediný náhodou přežil, a Jitky Čvančarové, která se sžívá s nevítaným hostem v domě, téměř dospělým nevlastním synem.

Žánrový posun



Vhodnou komediální stylizaci se tvůrcům bohužel nepodařilo najít v policii, která řeší, jestli manželé hrdinek zemřeli při nehodě, nebo zda šlo o vraždu. Sice trochu pomohlo, že Bolek Polívka, který je v očích svého šéfa buranem z Moravy, proplul seriálem s noblesou a tvrdé kontury nadsázky zjemnil, jenže na straně policie číhá ještě další, a dokonce větší úskalí.

Mnohem víc než přepálená žoviálnost policejního šéfa (Jiří Vondráček) totiž vadí jeho monotónní snaha bránit svému podřízenému „Brňákovi“ v pátrání. Finální střet s lumpem v řadách strážců zákona, který se po celou dobu nezmůže na víc než na výhrůžky, vyzní nelogicky a scénář bezradně.

Příčinou je nejspíš žánrový posun proti finskému originálu. Česká adaptace nabízí místo atmosféry temného severského thrilleru kořeněného černým humorem prosluněné obrázky z letní Prahy a jižní Moravy, přičemž v komediální rovině posílila situační humor a přiblížila se crazy.

Zřejmě ale přitom tvůrci rezignovali na napětí až příliš, což scénář vehnalo do slepé uličky nejen v případě policejního šéfa. Také drážďanská mafie v pozadí se kvůli tomu v podstatě ocitla ve vzduchoprázdnu. Je neslaná, nemastná, plochá.

V popředí však stále září – pěkně režírovaná – hvězdná ženská trojice, a tak mají diváci proč se těšit na případné pokračování. Ostatně scenáristé Radek Bajgar a Mirka Zlatníková mají po čem sáhnout. Finové totiž natočili dvě série.