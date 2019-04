aš, Novinky

Alash tvoří zkušení hráči, absolventi hudebních škol v Kyzylu, hlavním městě Republiky Tuva, která je součástí Ruské federace. Právě tato oblast na severní hranici Mongolska je považována za kolébku hrdelního zpěvu, i když ten se rozšířil až do severní Indie.

Zatímco předchozí generace tuvinských hrdelních zpěváků se učila od dětství v nomádských rodinných klanech, kde se toto umění předávalo z generace na generaci, členové Alash tuto tradiční metodu studovali na hudební škole v Kyzylu, kde zavedl organizovanou výuku hrdelního zpěvu Khunashtar-ool Oorzhak, jenž zemřel v roce 1993.

Alash začali studovat až po jeho smrti a mezi jejich učiteli byl člen Huun Huur Tu Kongar-ool Ondar. Způsobů hrdelního zpěvu je několik. Liší se především způsobem přidání svrchního tónu.

Alash si získali popularitu po celém světě. Banjista Béla Fleck si skupinu Alash před dvěma lety přizval jako hosty na album Jingle All the Way, které získalo cenu Grammy. Vystupovala i s free-jazzovým Sun Ra Arkestra.